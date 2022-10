La stagione estiva che si è appena conclusa ha riportato il sorriso al mondo dell’accoglienza. “Quasi” tutto è andato per il verso giusto. Affluenza italiana e internazionale, un panorama di offerta turistico gastronomica di alto profilo a tutti i livelli, condizioni meteo in genere con il vento in poppa.

Il “quasi” è però riferito a una spina nel cuore del settore: la carenza ormai cronica di personale in sala, in cucina, al ricevimento. La nostra ospitalità, sotto questo punto di vista, corre, ma con affanno. Euro-Toques, da sempre, si batte per formare le nuove generazioni. E oggi la nostra visione diventa un pressante senso di realtà. Certo, noi partiamo da lontano con l’impegno per promuovere l’educazione gastronomica fin dall’infanzia a livello scolastico.

Un filo diretto con le nuove leve della cucina

Obiettivo: affiancare le nuove generazioni

Ma il nostro compito è anche quello di affiancare gli allievi più grandi, quelli che hanno già fatto una scelta di campo iscrivendosi a una scuola alberghiera. È fondamentale non lasciare gli studenti nel loro mondo didattico. Hanno il diritto di confrontarsi in modo diretto con i professionisti. Si deve istituire un punto d’incontro privilegiato, che sia fonte di motivazione.

Già in passato Euro-Toques ha attivato contatti con il mondo scolastico professionale. Per la nostra associazione questo fil rouge è un cordone ombelicale che deve alimentare e incoraggiare le nuove generazioni. I cuochi di domani sanno che possono e devono contare sull’esperienza di chi ha già affrontato le gioie e i sacrifici di questo mondo che, oggi più che mai, ha bisogno di nuova linfa e cerca forze fresche e nuovi entusiasmi.

Gli appuntamenti in agenda

Il nostro progetto di collaborazione non si arresta. A maggior ragione quando in questo mese di ottobre Senigallia, capitale europea 2022 dell’accoglienza turistica e della ristorazione, è la sede della 35ª edizione dell’Annual conference Aeht (Association européenne des Ecoles d’hotellerie et de Tourisme), l’incontro annuale delle scuole turistico alberghiere d’Europa. Presenti 350 studenti e 750 ospiti per una manifestazione che unisce turismo, cultura ed enogastronomia. Euro-Toques sarà presente.