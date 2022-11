I cuochi della Mole a Palazzo Reale per un assaggio di Piemonte

Mercoledì 30 novembre per celebrare la figura del cuoco professionista e per ricordare i 300 anni della storica corporazione professionale nata proprio a Torino nel 1722 l’Associazione provinciale cuochi della Mole, presieduta da Raffaele Trovato, direttore generale dell’Ifse, importante ente formativo con sede nel castello di Piobesi Torinese organizza una giornata di festeggiamenti.

L'evento prenderà il via con un incontro nel salone delle Guardie Svizzere di Palazzo Reale, dove si confronteranno diversi personaggi del mondo del food, dell’arte, della cultura e della medicina. A sollecitare i vari interventi Luca Ferrua, direttore de Il Gusto.

Con l’occasione verrà presentato l’evento istituzionale A Taste of Piedmont organizzato da Regione Piemonte ed Ifse in collaborazione con Visit Piemonte patrocinato da Enit, Agenzia nazionale del Turismo. Un evento giunto ormai alla quinta edizione che si svolgerà negli Stati Uniti all’inizio di dicembre in due prestigiose location, quella del Four Seasons Hotel di Chicago e di Orlando.



Nel pomeriggio è prevista una interessante visita alle cucine reali situate nei sotterranei dell’ala di levante del Palazzo Reale, restituite al pubblico nel 2008 in seguito a un accurato lavoro di restauro. L’Associazione provinciale Cuochi della Mole è l’unica riconosciuta dalla Federazione Italia Cuochi per dare continuità ad un passato così significativo, raggruppa 220 professionisti, tra cui una sessantina titolari di aziende del settore.