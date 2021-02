L'accoglienza di Felix Lo Basso trasforma il ristorante in un teatro

Pubblicato il 17 febbraio 2021 | 11:40

F

Felice Lo Basso

Sperimentazione e materie prime di qualita soprattutto italiane nel menu degustazione dello chef

Un nuovo format di accoglienza a Milano

nasce a Molfetta (Ba) nel 1973 e compie il suo apprendistato in grandi ristoranti gourmet in Italia e all’estero. Nel 2011 viene insignito per la prima volta della. Dotato di uno stile raffinato, sempre in gioco tra creatività e ricerca, fa della qualità e del rispetto delleil suo punto di partenza. La sua cucina è nata al mare ed è cresciuta in montagna: il trait d’union è la ricerca dei prodotti di qualità, la voglia diforme e colori, di mixare i gusti.Nei suoi ristoranti Felice Lo Basso offre una cucina di alto livello, sofisticata nell’elaborazione dei piatti ma con forti ancoraggi allae alle materie prime italiane. Intuizione, fantasia, innovazione e creatività sono i pilastri della sua proposta enogastronomica. Pur avendo molto viaggiato e lavorato diversi anni in, Felice Lo Basso ha sempre mantenuto lafortemente presente in tutti i piatti del suo percorso professionale.Nel 2016 apre, mentre nel 2018 prende vita Memorie di Felix Lo Basso Restaurant a Trani. Entrambi i ristoranti ricevono in breve tempo il riconoscimento della Rossa . Nel 2020 Felice Lo Basso ridisegna il concetto di ospitalità e apre ila Milano.Il primo sapore che ricordo, il gusto dell'infanzia, è quello del pomodoro.Gusto, colore e consistenza.Felix Lo Basso Home&Restaurant è una, si accede passando dal salotto per arrivare alla grande cucina. Ho ridisegnato il concetto di, promuovendo così il dialogo e un'esperienza più significativa per il cliente. Sono disponibili 12 posti al bancone, disposti attorno all'area di lavoro. Questo spazio lo trasformo letteralmente nel mio. Un invito agli ospiti affinché diventino protagonisti della stessa scena in cui si svolge lo spettacolo culinario, a opera dello chef Felice Lo Basso. La proposta è un menu degustazione in 12 "", che cambia ogni giorno secondo l'ispirazione dello chef.Il nuovo concept rimuove le barriere tra l'ospite e lo chef, favorendo la conversazione, mentre la mia arte si esprime preparando e presentando un menu degustazione in continua evoluzione (con una maggior attenzione ai costi e una scelta della materia prima che privilegia l'utilizzo di). Quindi un faccia a faccia con i nostri ospiti, in cui mi pongo completamente al loro servizio cucinando davanti a loro, illustrando le portate ma soprattutto favorendo uno scambio e un dialogo con gli ospiti.Sicuramente importanti ma non decisivi , credo ancora nel, soprattutto ora che per la prima volta possiamo assaporare la vita di quartiere!Per informazioni: www.felixlobassorestaurant.it