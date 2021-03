Il magico mondo di Silvia Moro, una cucina garbata e sorprendente

Pubblicato il 03 marzo 2021 | 06:38

Silvia e Sergio Moro

Risotto Ritorno alla terra



Un risotto da non mescolare:ogni boccone è diverso dall'altro

Oca in confit

lasse 1988,in Economia aziendale a Padova e formatasi professionalmente alla “Scuola Internazionale di Cucina Italiana di”, istituita dal maestro Gualtiero Marchesi,è una professionista che conquista prima di tutto con la sua innata gentilezza, che fa il pari al carattere sanguigno di, in una impresa di famiglia a(Pd), il, che mette radici in un periodo storico molto difficile (siamo agli inizi della seconda guerra mondiale) e che si sviluppa con successo nei decenni successivi. La loro è la tipica storia italiana di unache alla nascita si indebita con onore, ma che si riscatta pienamente non grazie all'orgoglio ma alla caparbietà e al saper fare, peculiare della gente veneta.Nelladi Silvia Moro si ripercorre questo status quo fatto di carezze, sacrifici e determinazione: all'inizio la sua linea corteggia senza secondi fini con delicati (ma anche originali) accorgimenti come indove ilè coprotagonista assieme a(utilizzata in maniera intelligente), zafferano, frutto della passione e. Un insieme straordinariamente riuscito forse grazie anche allevissute dalla chef durante la sua ultima vacanza in Kenya, cui questo piatto rende omaggio.Se da una parte ti sorprende da un'altra ti incuriosisce con la vivacità di unche lei definisce "un ritorno alla terra": qui Silvia Moro ha giocato con elementi di prepotente freschezza come ilsmorzato dalla dolcezza della, per essere accompagnati poi dai toni agrumati dele balsamici della. Un risotto che non va mescolato perché ogni boccone è diverso dall'altro in un gioco magnifico voluto anche dalla scelta della tipologia di riso, unnon lucidato ma poroso e in grado di assorbire meglio tutti i sapori del suo brodo madre a base di sedano e finocchio.Dallo stupore alla certezza il passo è breve, grazie aicome il, omaggio a un più noto secondo accompagnato a foie gras, o all': una volta di chiamava "oca in onto" ovvero il cosciotto cotto nel suo stesso grasso in un contenitore di terracotta, ma in questo caso Silvia Moro ha perfezionato la tecnica con laarricchita da erbe aromatiche , completando la preparazione in forno per garantisce quel divertente e sapido velo sottile e croccante in superficie.È un luogo dove la cucina di Silvia è coadiuvata dall’indispensabile apporto dei, terza generazione Moro: si viene ospitati dallo squisito garbo di, e consigliati dagli abbinamenti mai banali dida, in un crescendo personale e professionale che ricorda un po' l'evoluzione del ristorante che, anno dopo anno, si è arricchito di nuovi spazi e nuove sale, impreziosito di elementi pregiati come i lampadari di Murano, mantenendo però ben saldi i piedi per terra e soprattutto il forte il, Montagnana, uno dei borghi più belli d’Italia che racchiude nella sua cinta medievale l’Per informazioni: www.ristorantealdomoro.com