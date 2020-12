Metullio: Il futuro è una sfida da affrontare senza timori

Primo Piano del 31 dicembre 2020 | 12:38

Matteo Metullio (foto: reportergourmet.com)

Matteo Metullio, giovane promettente chef del ristorante Harry's Piccolo di Trieste (quest'anno si è guadagnato, secondo più d'un parere è lui il vero trionfatore di questa edizione), è esplicito sul nostro sondaggio: «Sono soddisfatto - precisa subito - perché sta andando molto bene, io fra l'altro sono ai primissimi posti. Giusto farlo tutti gli anni così possiamo valutare progressi e proposte dei nomi in corsa».«Partecipo più che volentieri - aggiunge - è un banco di prova a cui non ho paura di sottopormi. Cambia poco farlo annuale o biennale, l'importante è tastare il polso e sentire il giudizio dei nostri clienti». Manca ormai pochissimo alla conclusione del primo dei tre turni del sondaggio: lunedì 4 gennaio alle ore 12 si fermeranno le votazioni e solo i 12 più votati di ogni categoria accederanno al 2° turno. Altrettanto schietto, Metullio parla dell'anno che va a finire. «È stato molto complesso ed esaltante anche perché mi sono guadagnato 2 stelle Michelin. Personalmente - chiarisce - ho lavorato moltissimo dalla riapertura di giugno in poi e abbiamo avuto, come ristorante. Con una decisione coraggiosa abbiamo deciso di nemmeno nei due terribili mesi di fine anno. E per la prima volta dopo 17 anni di intenso impegno quotidiano, quest'anno sono riuscito a festeggiare il Natale a casa mia, con i miei cari». Da affrontare senza timori. Ne è convinto il giovane 31enne chef stellato triestino, che annuncia «importanti investimenti della proprietà sulla struttura alberghiera per renderla sempre più attrattiva. Se il 2020, al netto del covid, è stato per molti un anno nero (anche se per noi, riconosco onestamente, non è andata così male), affrontiamo il 2021 - conclude Metullio - con i colori dell'arcobaleno. Sono i più belli, quelli della rinascita dopo il temporale. Cosa c'è di più appagante da vedere, se non il cielo con i sette colori dell'iride?».