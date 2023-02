Per Mirage Restaurant e Pizza, il punto di riferimento è Cirio Alta Cucina

Le dinamiche della vita professionale di Daniele Sarti hanno ruotato intorno all’area giusta per avere successo. Intorno a questo polo di attrazione si sono sviluppate le sue attività. Siamo a Torre Pedrera, appena a nord di Rimini, in piena Riviera Romagnola. Qui Sarti dal 1991 guida un discobar sulla spiaggia, bere miscelato, musica e vita notturna sono il suo mondo. Il classico imprenditore della notte sull’Adriatico, che a un certo punto della vita e della carriera vira e cambia rotta.

«Dodici anni fa - racconta - ho dato a questi muri un’anima nuova e ho trasformato il locale nel Mirage Restaurant e Pizza. La passione per la cucina è stata determinante, unita anche alla consapevolezza che il tempo passa e la notte richiede energie particolari. Invariato l’affaccio sulla spiaggia». Invariata anche la dedizione professionale all’accoglienza. Mirage Restaurant e Pizza sviluppa un centinaio di coperti, che nella bella stagione vanno al raddoppio con la clientela, rinforzata dagli arrivi internazionali, che si gode pranzo e cena in riva al mare.

Il pizzaiolo Valentino Russo di Mirage Restaurant e Pizza di Torre Pedrera (Rn)

Pomodoro, materia prima trasversale sia in cucina sia in forno

«Proponiamo un menu molto articolato in prevalenza a base di pesce - spiega Daniele Sarti - Certo, siamo in Romagna e non mancano i nostri classici primi piatti regionali. La carta pizze ne conta più di trenta, tra speciali, tradizionali e bianche». Con un’impostazione di questo tipo, il pomodoro, giocoforza, è una materia prima cardine sia in cucina sia di fronte al forno.

Alta resa e valore aggiunto sono assicurati

«Fin dall’inizio il nostro punto di riferimento è Cirio Alta Cucina con le sue referenze - annota Sarti - Utilizziamo in abbondanza La Polparicca e Cuor di Pomodoro. Alta resa e valore aggiunto sono assicurati». Morbida e invitante, La Polparicca è caratterizzata da cubetti piccoli e regolari in una densa salsatura. Grazie alla sua consistenza conferisce gusto intenso a ogni ricetta. Sulla pizza esalta la polposità del pomodoro fresco ed è eccellente anche per primi piatti, soprattutto a base di pesce o verdure. Cuor di Pomodoro è caratterizzato da polpa cremosa, corposità, resa, gusto intenso e condibilità. Ideale per piatti che vogliono esaltare il sapore deciso del pomodoro. Due referenze che nel locale di Sarti hanno trovato la massima espressione tra salse e ragù e sulle mille variabili che offre l’universo pizza.

Daniele Sarti ha scelto la gamma Cirio Alta Cucina



Mirage Restaurant e Pizza

via San Salvador 57 - 47922 Torre Pedrera (Rn)

Tel 0541 723093