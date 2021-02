La Puglia di Solaika Marrocco: «Cucino partendo dal mio territorio»

Pubblicato il 08 febbraio 2021 | 07:32

Il piatto è identità, fatta di una visione tramandata da tradizioni culinarie

Materie prime, chiarezza di obiettivi e pazienza: le doti di uno chef oggi





, classe 1995, nata a Gallipoli, è la più giovanee chef deldi Lecce. Dalle sue considerazioni sulla cucina non sembra di parlare con una ragazza di 25 anni, eppure traspare l’amore per la sua terra. Crede fortemente sia giusto far conoscere i piccoli produttori della sua zona, proteggerli e renderne merito per il lavoro svolto. Una ragazza, per quanto giovane, dalle idee chiare ma con tanta voglia di conoscere questo immenso mondo chiamato “” fatta di semplicità ed audacia.Determinata, lungimirante, riservata.La cucina è responsabilità e soddisfazione allo stesso tempo. Io da professionista mi sento molto fortunata a poter svolgere il mestiere per cui sono nata. Quando ho iniziato non sapevo e non immaginavo che questa professione per esser svolta a dovere, avesse bisogno di racchiudere in sé cosi tante, ma questo mi ha sorpreso positivamente. Al cuoco oggigiorno è richiesto d'esser, a volte imprenditori di noi stessi, a volte motivatori, altre comunicatori, insomma non siamo più racchiusi nelle quattro mura di un lavoro seppur difficile ma comunque ovattato. I contatti con gli ospiti e capacità manageriali sono diventati fondamentali per riuscire ad arrivare agli altri, l'importante è rimanere fedeli a se stessi e alla propria idea di cucina. Senza buttar fumo negli occhi e senza fronzoli perché noi tutti come i clienti finali abbiam sempre più bisogno di verità. Per questo il mio piatto rappresenta l', fatta della mia visione di un territorio dalletra le più complesse. La mia cucina è semplicità e audacia.Per dare una propria visione di un qualcosa è necessario conoscere e per creare nuove tradizioni è fondamentale aver assimilato bene un territorio, averlo quindi conosciuto nelle mille sfaccettature, nel bene e nel male. Stessa cosa per gli, che siano essi del territorio ao frutto di contaminazioni; oggi è cosi facile reperire ingredienti di qualità, che noi cuochi non avremmo attenuanti se facessimo male il nostro lavoro. Se tutto questo non è alla base del pensiero legato alla propria cucina, credo che la visione che si proporrà attraverso i piatti sarà sempre mancante in qualcosa e poco credibile.Un buon piatto diben cotto e ben presentato.Li rassicurerei innanzitutto. Le difficoltà temprano e questo è il momento giusto per dimostrare determinazione, ambizione, chiarezza di obiettivi e soprattutto pazienza. In psicologia un principio recita "Ciò che è verosimile nell'ordine del pensiero diventa vero nell'ordine del mondo reale".Pandemia permettendo viaggerei con i miei affetti. Vorrei condividere con loro i luoghi più belli del mondo... portandomi dietro tutta la mia attrezzatura da cucina ovviamente!Per informazioni: www.primorestaurant.it