Ravioli e pasta ripiena, ecco come rendere moderna la tradizione

La pasta ripiena, grande tradizione della cucina e della cultura italiana, vanta certamente origini antiche: tanto che già nel XII, in particolare a Bologna, si inizia a parlare di tortellini, ravioli e cappelletti. Se da una parte si ritrovano, quindi, alcuni esempi di pasta ripiena già agli albori del Medioevo, è nelle corti rinascimentali italiane che prende vita questa tipologia di proposta culinaria. La pasta ripiena in Italia si identifica come un tipo di pasta costituita da una sfoglia, all'uovo o meno, contenente ripieno a base di carne, pesce, verdura o formaggio, mentre nella cucina orientale viene utilizzata spesso una pasta senza uova con altre varietà di ripieni e una cottura prettamente a vapore.





Nello specifico se parliamo del raviolo, il cui nome sembra provenire da robiola, etimo medievale del latino rapa, è importante sapere che originariamente era un involucro di pasta ripieno di foglie di rapa e ricotta, particolarmente apprezzato anche da importanti scrittori e poeti delle corti rinascimentali italiane, come ad esempio Giovanni Boccaccio, che, essendosi innamorato di questa pietanza, decide di citarlo addirittura della sua opera principale, il Decameron.

Ravioli alla zucca, salvia e Parmigiano Reggiano Dop

Certamente, quindi, possiamo affermare che il raviolo e la pasta ripiena sono ricette della tradizione, amate e proposte da molti cuochi in Italia e nel mondo. La domanda che ci poniamo, quindi, è questa: come è possibile innovare un prodotto che rispecchia la tradizione italiana, mantenendo inalterato il gusto, ma rendendolo ancora più gustoso e gourmet.

Se prendiamo, per esempio, un tortellone alla zucca, ma potremmo parlare di qualsiasi ripieno, possiamo addizzionare alla farcia tradizionale, in una percentuale del 20%-30%, il prodotto Cream Plus Mascarpone Debic, andando così a donare alla ricetta una maggiore cremosità. Questo perchè il mascarpone è un formaggio molto tecnico, se utilizzato con queste modalità: arrivato, infatti, a una temperatura di 80-90 gradi, quando mettiamo il raviolo in ebollizione, tenderà leggermente a liquefare e andrà a donare questa cremosità e questa esplosione di gusto in più, rispetto a un classico raviolo, dove magari la ricotta andando in cottura si asciuga e lascia una sensazione di maggiore rugosità in bocca.

Con l'aggiunta del 20%-30% di Cream Plus Mascarpone Debic, quindi di grassi nobili come la panna e il mascarpone, non andiamo assolutamente a stravolgere la ricetta, ma ne offriamo un'interpretazione più moderna e contemporanea per migliorarne l'esperienza in termini di gusto. Questo perchè Cream Plus Mascarpone Debic, inserito nella percentuale del 20%-30%, non è caratterizzante per quanto riguarda il sapore del raviolo, ma è in grado di donare una tecnicità maggiore al piatto, che lo rende più gustoso al palato. Cream Plus Mascarpone Debic, infine, non ha bisogno di essere portato a bollore perché è un prodotto UHT, con cui non possono esserci problematiche di contaminazione batteriologica: può essere utilizzato, quindi, anche per queste preparazioni sia a freddo sia a caldo.



Il segreto dello chef di Debic

Uno dei consigli per far risaltare un raviolo è realizzare una pasta molto proteica, utilizzando una pasta 30 tuorli da tirare molto sottile, in modo tale da poter dare spazio al ripieno. Proprio perchè il raviolo deve rappresentare un involucro, in cui la parte principale deve essere rappresentata dal ripieno.

Antonio Cuomo

Il consiglio dello chef di Debic

Cream Plus Mascarpone Debic è un prodotto pensato appositamente per le mani dei professionisti: si tratta di una soluzione capace di far risparmiare tempo e portare una carica extra di gusto nella tua cucina. Nata dalla combinazione di panna al 35% di grassi e il mascarpone, Cream Plus Mascarpone Debic garantisce un equilibrio perfetto tra questi due amatissimi ingredienti. Non coagula, si distingue per la texture eccezionale e riesce a garantire una tenuta che dura nel tempo.



Senza contare che è il prodotto perfetto per decorare e arricchire portate dolci e salate, Cream Plus Mascarpone Debic può vantare tutte le caratteristiche capaci di apportare una marcia in più nelle preparazioni e in cucina. Il mix panna e mascarpone è da sempre uno dei segreti della cucina professionale, lo sanno bene gli addetti ai lavori: questa combinazione viene solitamente utilizzata per conferire maggiore dolcezza e consistenza alle preparazioni.

