Si riparte all’insegna di informazione e formazione

L’estate 2022 si è consumata all’insegna dell’intensità. Sotto tutti i punti di vista, dalla politica interna a quella internazionale. Sul nostro fronte la ripresa massiccia delle attività ha assorbito gli scossoni del passato e la ruota ha ricominciato a girare. Il tutto con una crisi economica in atto e una sempre preoccupante carenza di personale. Ma gli ingranaggi sono comunque ripartiti.

Forte di questa spinta anche emotiva, Euro-Toques ha ripreso il suo fitto calendario di eventi. La comunicazione e la promozione dei nostri valori in settembre è stata un susseguirsi di incontri. La Sardegna ci ha visto protagonisti in più occasioni. Per noi i territori, la loro storia e la salvaguardia delle produzioni sono un punto d’onore.

All’estero con Mattarella

Testimonianza diretta la presenza consolidata in Valtellina alla manifestazione “Il bitto e le stelle” per sostenere l’economia di montagna e preservare la cultura e i sapori della produzione in alpeggio. Dal micro al macro con Euro-Toques al seguito del Presidente Sergio Mattarella in occasione del viaggio in Polonia. Un’importante occasione per divulgare in Europa orientale i fondamenti della cucina italiana. Non un Italian sounding, ma la gastronomia reale, tangibile. Allo stesso modo il mese di ottobre ci vedrà ancora una volta operativi in cucina a Bruxelles per il palato dei parlamentari dell’Unione Europea. Una trasferta dal profondo valore simbolico e dal potente messaggio promozionale. Una comunicazione diretta e al vertice.



La formazione resta al centro

Nel post estate riprenda anche l’attività di formazione su più livelli. Vengono coinvolti innanzitutto gli allievi delle scuole alberghiere, i cuochi di domani, ma non si arresta la nostra campagna a favore anche dei cittadini di domani. Il nostro impegno affinché l’educazione alimentare sia parte integrante del programma della scuola primaria non si arresta. È necessario che i bambini e i ragazzi apprendano i principi di una corretta alimentazione. È un punto inderogabile di civiltà, oltre che uno stimolo a sviluppare corrette ed equilibrate abitudini alimentari. L’educazione dei consumatori e la trasparenza della filiera sono tra i valori fondanti il nostro Codice d’Onore.