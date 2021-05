Sigismondo Gaetani, il ristoratore che dà voce ai prodotti marchigiani

Pubblicato il 21 maggio 2021 | 09:30

Sigismondo Gaetani

La storia di Gaetani nel mondo della ristorazione

Il legame con i produttori e la ricerca di una materia prima di qualità

De Benedictis: la cucina della Degusteria del Gigante

Connessioni con la terra: l'ultimo progetto

n questo clima di riaperture strategiche che vedono tavolini ovunque si possa, abbiamo incontrato, per gli amici Sigi, patron de, storico locale nel centro di San Benedetto del Tronto. Proprio sotto la Torre, il Gigante appunto, e lontano dal mare.Sigi è un personaggio molto noto fra i suoi colleghi e fra iartigianali. Ha contribuito alla crescita di realtà agriocole ora importanti all’insegna della qualità e della. Durante i periodi di chiusura si è dedicato a loro organizzando, educational ededicate. Un divulgatore molto convincente che ha la fama, meritata, di essere un talent scout. Ci dice che ha pensato a lungo a come e quando riaprire poiché il suo unico spazio esterno è perfetto, la sera, a luglio e agosto, poiché ci arriva una brezza sempre fresca che si incanala dal mare. Alla fine ha deciso per lae, come dicono in tanti: “Vediamo come va”.Gaetani non è uno chef ma riveste la classica figura delconquistata già a 13 anni durante la scuola alberghiera. Fu la zia a capire subito che la cucina non faceva per lui. Dopo anni in giro per l’Italia a curare la sala di locali alla moda e famosi a Portofino, Madonna di Campiglio ecc… ritorna a San Benedetto e fonda primae poi l’ispirato a, uno scrittore che il nostro Sigi ama particolarmente. Dopo qualche tempo si innamora de La Degusteria del Gigante e si ferma lì. Seguendo la stessa filosofia del semplice "pane e vino" ma in continua evoluzione.Legato a fil doppio con i produttori agricoli che fanno parte della sua vita. La qualità dellaè fondamentale, maniacale. E lo è diventata ancora di più con il tempo a disposizione che i lunghici hanno, forzatamente, regalato. Nella professionale e personale storia di Sigi c’è Mamma Maria, 81 anni di energia da vendere. Una donna che va a fare laintutti i giorni possibili e che esercita sul figlio un’affettuosa violenza psicologica. Quindi Viva la mamma, punto fermo della memoria storica e palato puro, esente da contaminazioni.E poi c’è lo chef, 30 anni, che proveniene da una famiglia contadina dove ha vissuto il forte legame con il tempo che passa e i suoi frutti. Per poi specializzarsi addove ha imparato il rispetto, le tecniche e la capacità di trasformare la materia prima senza turbarla. Uno stile di cucina che piace molto a Mamma Maria. Insieme vanno neglidai Tuzzi a Ortezzano, da Orto Antico a Senigallia raccogliendonati da semi antichi e seguendo una linea di organizzazione a catena di montaggio.Sigismondo sa già che quelle che chiama "Connessioni con la terra" stanno diventando un suo prossimo futuro. È il lungo inizio di unche diventerà sempre più grande abbracciando gli agricoltori che vorranno crescere e cambiare in meglio. Nel frattempo il vicolo de La Degusteria del Gigante offrecon erbe spontanee, semplicità e grandissimiperché la stessa ricerca riguarda anche questo settore, molto importante per la Degusteria. L’agricoltura locale deve dire grazie a Sigismondo Gaetani e alla sua caparbietà nello spronare i contadini mettendosi accanto a loro fra una cassetta da raccogliere e un trattore da spostare. Che tutto ciò sia di buon auspicio.Per informazioni: www.degusteriadelgigante.it