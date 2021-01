Roberto Valbuzzi: Per ripartire servono certezze. Noi disposti anche a dimezzare i posti in sala

Pubblicato il 23 gennaio 2021 | 12:14

Roberto Valbuzzi





Il sondaggio: un modo diretto per arrivare alla gente

Per ripartire servono certezze

Lavoriamo solo con l’asporto, ma siamo agli sgoccioli

l 2020? «È stato l'anno più bello della mia vita perché è nata mia figlia».di Cortesie per gli ospiti edeldi, in gara nel secondo turno delPersonaggio dell’anno dell’enogastronomia ( per votare clicca qui ) – Categoria Opinion leader, non ha dubbi sul terribile periodo appena trascorso.«Il vostro sondaggio – sottolinea - sicuramente permette di mettersi in gioco a livello personale e lavorativo. Si entra in un gruppo die di alto livello. È la quarta volta che partecipo come opinion leader: è sempre piacevole e è un modo diretto per arrivare alla gente. Un suggerimento: la rete va monitorata per evitare strane proposte di società estranee al sondaggio. Vale la pena, comunque, di essere della partita».A parte la grandeper essere diventato papà, Valbuzzi ribadisce di aver lavorato tantissimo nei mesi«Il problema più importante ora - rimarca, con forza- è quello di avereper noi e per le venti persone che sono alle nostre dipendenze. Dobbiamo assolutamente tornare a essere. L'alternativa è il blackout totale e le prospettive non sono rosee. Siamo pure disponibili a ridurre i posti in sala».Appunto, sulValbuzzi mette le mani avanti. «È necessario-dice - un equilibrio lavorativo. Basta apri e chiudi! Se noi ci fermiamo va a rotoli, ad esempio, anche la. La situazione è al limite. A novembre abbiamo terminato l'attività abbastanza bene, adesso stiamo lavorando solo con, ma siamo agli sgoccioli. La, quella vera, si gusta a tavola, perché l'esperienza culinaria è da condividere. Non a caso, come si suole dire, le grandi decisioni della storia sono state prese con i piedi sotto la tavola».E sul 2021, lo chef varesino vede un bel tricolore: «Bianco, rosso e verde, per riprendere l'attività con una visione lungimirante. Vogliamo un sole pieno, e tanta serenità per tutti».