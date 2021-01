Oro di Macina Academy, tre nuovi corsi online a febbraio

Pubblicato il 14 gennaio 2021 | 17:04

n 2020 pieno di difficoltà si è concluso per lasciare spazio a un. Il nuovo anno porterà con sé gli strascichi della pandemia probabilmente fino all’estate, ed è l’occasione migliore per investire sullapersonale.Per questo Oro di Macina Academy , la prima business school della ristorazione ideata da, mette a disposizione dai primi di febbraio tre corsi, con l’obiettivo comune di fornire strumenti di lavoro pratici e utili a coloro che operano nel settore del fuori casa.Verrà affrontato il problema della nuova organizzazione degli spazi nei ristoranti, insieme ai principi fondamentali dell’architettura di interni come l’acustica e l’illuminazione. L’obiettivo è quello di fornire ai corsisti una guida sulla, inclusi quelli destinati a delivery e take-away, garantendo sempre una piacevole esperienzialità al cliente.Si insegneranno le tecniche per costruire un menu in grado di indirizzare la scelta del cliente verso i, fornendo nozioni anche di grafica, scrittura persuasiva e psicologia.Il docente svelerà i segreti dei due più grandi social network e le loro numerose funzionalità in grado di, allargando la cerchia dei clienti potenziali e introducendo elementi di fidelizzazione digitale.I corsi sono rivolti principalmente a ristoratori, pizzaioli e a tutti coloro che operano nel mondo del fuori casa, ma anche a giovani designer, influencer, agenzie di comunicazione emergenti e altre categorie legate alle innumerevoli declinazioni che può avere il comparto food.Dal mese di marzo saranno disponibili le date anche di altri corsi come:Vuoi saperne di più? Vista il sito di Oro di Macina Academy.Per informazioni: www.orodimacinacademy.com