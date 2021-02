Tribunale di Firenze su Deliveroo: «I rider sono lavoratori autonomi». Scontro con i sindacati

Pubblicato il 11 febbraio 2021 | 12:43

La sentenza del tribunale

Sindacati contro il contratto firmato a settembre

Una sentenza smentisce l'altra

Una partita ancora aperta

ella lunga discussione relativa alle tutele e ai contratti deiche ha tenuto banco soprattutto nell’ultimo anno, c’è un’altra puntata che, ancora, rivolta le carte. Ilinfatti ha emesso una sentenza nella quale inquadra i rider di Deliveroo come “lavoratori autonomi”, respingendo il ricordo della Cgil sul contratto collettivo firmato da Ugl Rider.La stessa Cgil però non ci sta e promette ancora battaglia «fino a quando non verranno pienamente tutelati i diritti dei ciclofattorini».Ilnello spiegare la sentenza ha detto che «i rider sono lavoratori autonomi perché possono decidere se e quando, senza doversi giustificare».Ilera partito proprio da questo punto invece: far riconoscere il titolo di lavoratore subordinato alle piattaforme di delivery. La contestazione scaturisce dal contratto stipulato a settembre tra, l’associazione delle imprese che consegnano cibo a domicilio. Una firma che era arrivata come un fulmine a ciel sereno, proprio mentre le sigle sindacali più autorevoli stavano discutendo con il ministero del Lavoro per trovare una soluzione vantaggiosa per i lavoratori.Perla sentenza è stata un successo, in un periodo in cui le battaglie sindacali e quelle a livello di opinione pubblica sono esplose dando anche alcuni frutti: JustEat infatti ha annunciato che i riders diventeranno lavoratori dipendenti, assunti regolarmente dall’azienda. Una sentenza che spiazza soprattutto se confrontata con quella del Tribunale di Palermo che, al contrario, aveva definito "lavoratori dipendenti" i rider . «Accogliamo con favore la decisione del tribunale - ha detto, country manager di Deliveroo Italia - che permette l’applicazione del Ccnl Rider e le ulteriori misure migliorative che Deliveroo ha previsto per i rider».Ma lanon ci sta ancora. «L’ordinanza lascia diverse perplessità ma sicuramente non afferma quanto dichiarato dall’azienda. Il Giudice infatti rigetta il nostro ricorso in quanto ritiene che lo strumentonon possa essere utilizzato per l’impossibilità di effettuare approfondimenti istruttori sulla natura dei rapporti dei».«L’ordinanza - prosegue il sindacato - nonil modello di Deliveroo, non entra nel merito della qualificazione dei rapporti di lavoro, non si esprime sulla “qualità” dell’sottoscritto da Assodelivery e Ugl né entra nel merito del comportamento antisindacale».Insomma, la partita è ancora aperta, la jungla di contratti, accordi,è sempre più fitta e non fa che aggiungere punti di domanda e perplessità su un sistema che potenzialmente potrebbe salvare la vita di moltie gettare le basi per il. Basti pensare che solo un mese fa il Tribunale di Bologna aveva invece condannato Deliveroo al risarcimento di 50mila euro perchè l'con il quale la piattaforma assegnava gli incarichi ai rider era scorretto.