La ristorazione dopo il Covid: come affrontare le nuove sfide

“Le Stelle della Ristorazione” Apci si svolge quest’anno in edizione phygital





Simposio tecnico in versione phygital

Punto importate sui cambiamenti del settore

Focus sul marketing e l’immagine del cuoco

Seminario sulla Pasqua in periodo Covid

Attenzione alle scuole alberghiere

Approfondimento sulla salute e la cucina mediterranea

non si può fermare, soprattutto in un momento come quello attuale che vede il mondo dellalavorare ancora a velocità ridotta. La, che da oltre un anno costringe, ma non solo, a vivere “rinchiuso”, ha penalizzato e continua a penalizzare fortemente il comparto della ristorazione e del turismo, ma l’Associazione professionale cuochi italiani () non ha mai smesso di costruire nuovi percorsi e di cercare le strade per andare avanti, creando occasioni di confronto e formazione.In questo contesto si inserisce l’edizione 2021 del” Apci, che si svolge quest’anno in edizione Phygital, con i relatori coinvolti che trasmetteranno in diretta streaming dalle cucine dell’azienda Bertos’s a Padova.Due giornate, lunedì 8 e martedì 9 marzo, durante le quali verranno affrontati diversitecnici, studiati per tutti i cuochi associati, con un focus sulle scuole alberghiere e sulle giovani leve. Focalizzate su tematiche specifiche, leproposte offriranno spunti concreti su competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro contemporaneo.«In questi mesi – afferma, Direttore Generale Apci - abbiamo fatto diventare Apci una sorta di bussola per i cuochi, per aiutarli a orientare le scelte giuste in questo periodo così complicato. Il Simposio Stelle della Ristorazione sarà l’occasione per fare ilsuichesanitaria ha determinato nel mercato e nei clienti. Racconteremo i tavoli di lavoro in cui stiamo operando, le convenzioni che abbiamo stipulato per supportare le strategie e il business dei nostri associati, le attività a supporto della categoria su cui stiamo investendo».Lunedì 8 marzo, il presidente Apci,, interverrà sul tema “Ildeloggi”: considerazioni e spunti di riflessione su come il cuoco si deve porre sul mercato attuale, su quali competenze deve avere e sulla formazione necessaria., Consigliere Apci, proporrà l’Academy “Lo zen e l’arte della manutenzione del menu”. Il Maestro Pasticcerepresenterà il seminario tecnico “Covid : cosa faremo, come ci organizzeremo”.Martedì 9 marzo la mattinata dedicata allee ai loro, con il minimaster “È meglio essere lama che arancia. Gli strumenti, per dare il meglio di sé, ci parlano. Ma sappiamo capirli?”, tenuto da Roberto Alberti, brand ambassador e key account manager del gruppo Zwilling Ballarini.Sul palco digital, in un intervento di ispirazione per i giovani studenti, gli emergenti entrati a far parte della Squadra Nazionale Apci Chef Italia.E ancora, il ritorno alla formazione per i professionisti, con una Academy firmata da, executive chef e formatore, della società Stay Hungry, un vero e proprio laboratorio di Tecnologie Innovative a supporto del settore Horeca sul tema “Come ripensare ildella cucina professionale post covid, grazie all’utilizzo scientifico e certificato del Cook & Chill”.Uno spazio importante alla collaborazione nata tra Apci e Alcalia, associazione operante nel settore della prevenzione, salute e benessere che collega centinaia di medici, nutrizionisti, biologi, naturopati e tanti altri professionisti, con l’intervento “Lanella”, che vedrà sul palco i medici di Alcalia, insieme al Capitano della Squadra Nazionale Apci Chef Italia, Luca Malacrida.Grande attesa per la presentazione ufficiale del nuovo, costituitosi all’interno di Apci per supportare tutti i cuochi aspiranti competitor, nonché per creare un team di lavoro capace di attualizzare le tecniche di gara, ideando contest che preparino non solo alla, ma anche e soprattutto a risultati concreti, in termini di visibilità e proposteLa due giorni di formazione Apci apre quindi le porte a tutti i cuochi associati, dai più giovani a quelli di maggiore esperienza, creando un’occasione didi grande rilevanza in questo periodo. Per seguire il simposio è necessario accreditarsi scrivendo a: associazione@apci.it