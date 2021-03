Schär Foodservice, corso online per conquistare i celiaci

Pubblicato il 11 marzo 2021 | 18:38

Lezioni per cuochi gluten free

Una piattaforma per i professionisti

Un aiuto per tutti i celiaci

chär Foodservice, la divisione deldedicata al fuoricasa, presenta “Foodschärvice”, la piattaforma di e-learning rivolta a tutti i professionisti dell’che desiderano conoscere la tematica della celiachia e della ristorazione gluten-free ed inserirla nella propria attività con successo.Il Covid-19 ha infatti modificato non solo il modo di, ma anche di fruire dei servizi di: i corsi video online rappresentano una utile risorsa che nell’ultimo anno è aumentata notevolmente ed entro il 2022 si prevede che l’80% del volume del traffico su web sarà costituito da(Fonte ThinkwithGoogle, 2020).Completamente gratuita, la nuova piattaforma di Schär Foodservice è studiata per fornire un servizio utile ad ognidel fuoricasa, dal cameriere allo chef, fino alla direzione, che potranno così scoprire tutte le opportunità del senza glutine, come offrirlo in sicurezza e avere consiglisulla cucina gluten-free. Foodschärvice ” è organizzato a, da 10 a 12, personalizzati a seconda del proprio ruolo: basterà registrarsi sulla piattaforma e sarà possibile accedere a diversididattici contenenti video specifici sul tema, scaricare materiali informativi e sottoporsi a quiz per verificare le proprie competenze. Alla fine, si riceverà undi partecipazione, ripetibile ogni anno, e si potrà rimanere sempre aggiornati sulle novità di Schär Foodservice e sul mondo dellasenza glutine.«Poter offrire a chi deve seguire unasenza glutine la possibilità di gustare uncompleto, buono e sicuro, nel fuoricasa è da sempre il nostro obiettivo. La nuova piattaforma di E-learning ci permette di essere un supporto ancor più concreto ai professionisti, che con il senza glutine possono trovare nuove modalità per differenziarsi dalla concorrenza e aumentare la propria clientela», afferma, head of foodservice sales Italy. La celiachia è infatti in costante aumento in: oggi i celiaci rappresentano l’1% della popolazione, con diagnosi in crescita del 5% ogni anno, secondo l’ultimo rapporto del Ministero della Salute. La piattaforma di e-learning “Foodschärvice” rappresenta un utile strumento, facile da utilizzare e sempre, sia per avvicinarsi alla tematica che per rimanere costantemente aggiornati, migliorando le proprie competenze nell’offrire un servizio sicuro e dia un tipo di clientela in crescita esponenziale.