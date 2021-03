Per pensionati e cassintegrati dal 16 marzo c'è il Modello CU

Pubblicato il 03 marzo 2021 | 09:33

Va ricordato che la certificazione unica è il primo documento necessario per poter presentare la dichiarazione dei redditi e, a partire dal 2021, la scadenza per la consegna è fissata al 16 marzo, termine che coincide anche con quello per l’invio all’Agenzia delle Entrate.

Per il scaricare la CU INPS 2021 sarà necessario essere in possesso di Pin Inps in corso di validità, o le nuove credenziali SPID almeno di secondo livello, CIE o CNS.

Per poter scaricare la certificazione dell’INPS bisognerà accedere al servizio dedicato sul sito dell’Istituto, disponibile al percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Certificazione unica (Cittadino)”.

Il servizio consente di visualizzare, scaricare e stampare il modello della CU 2021, a partire dalla data in cui questo sarà messo a disposizione dall’Istituto.

Chi non possiede le credenziali per accedere al sito dell’Inps può usufruire delle ulteriori modalità di rilascio previste, ovvero:

rivolgersi agli uffici dell’Inps e richiedere la CU 2021 presso gli sportelli dedicati;

richiedere l’invio della Certificazione Unica 2021 tramite PEC (posta elettronica certificata), scrivendo all’indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it e allegando una copia del documento d’identità del richiedente;

rivolgersi presso CAF, intermediari abilitati o Patronati.

In favore dei pensionati, l’INPS mette a disposizione anche una nuova modalità per ricevere la certificazione unica 2021, così come il cedolino della pensione. Nell’Area MyINPS, è presente un avviso contenete le indicazioni utili per ricevere i documenti tramite email, all’indirizzo indicato. Prima bisogna ovviamente accedere con i proprio codici di accessi (pin o Spid, come detto).

Basterà accedere alla sezione “Gestione consensi” ed autorizzare alla trasmissione del modello CU 2021 tramite email.

Se di regola il modello CU dovrebbe essere disponibile online e solo scaricandolo dal sito dell’INPS, in specifici casi si può ricevere il documento cartaceo, direttamente presso il proprio domicilio. Per posta. Si deve avere compiuto più di 80 anni ed avere una indennità di accompagnamento.

Il servizio, chiamato “Sportello Mobile”, prevede l’invio di un’apposita comunicazione, con i recapiti telefonici di un operatore della sede territorialmente competente, per richiedere la spedizione della Certificazione Unica al proprio domicilio.

Negli ulteriori casi di impossibilità ad accedere alla certificazione è possibile richiedere l’invio della CU 2021 presso il proprio domicilio telefonando ai numeri verdi 800.434320 e 803.164, abilitati solo alle chiamate da rete fissa. Le chiamate da telefono mobile potranno essere effettuate al numero 06.164164.