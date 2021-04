Focus sulla cucina molecolare. Gli scenari di Longino & Cardenal

Pubblicato il 14 aprile 2021 | 17:22

lunedì 19 aprile, alle 15,00, con una diretta su tutti i canali social dell’azienda. L’evento rientra nel programma di video di approfondimento, disponibili sull’eshop di Longino, dedicati a conoscere in profondità le più rare materie prime selezionate dall’azienda lombarda guidata da Riccardo Uleri.Ospiti del terzo incontro organizzato da Longino & Cardenal lo chef, stella Michelin dal 2009,, stella Michelin al Ristorante Villa Naj a Stradella (Pv) e, dalla Spagna,, due stelle Michelin.Una linea nata dall’azienda di Barcellonache propone un articolato panorama di ingredienti per le ricette e i processi molecolari della cucina moderna. Si tratta di. La linea comprende agenti gelificanti, per realizzare gel dalle differenti strutture, agenti emulsionanti, per creare emulsioni o miscele tra liquidi immiscibili, amidi e fibre, agenti salini, addensanti, coloranti.. Un piatto in cui ogni elemento trova una nuova consistenza per rinascere e offrire un’esplosione di gusti del tutto inaspettata. Insieme all’aperitivo lo chef presenta,, per i video destinati ai colleghi professionisti, ha elaborato il piatto, una ricetta complessa realizzata applicando diverse tecniche di cucina molecolare. Spazio anche ai cuochi amatoriali, con, una preparazione che vuole portare alla scoperta del corretto utilizzo del sifone.??, che dal 2017 collabora con Gastrocultura Mediterranea per cui sviluppa applicazioni e ricette per i nuovi ingredienti tecnologici della linea Toüfood, presentainsieme alla sua interpretazione di un piatto tipico della Costa Brava, il.?Per informazioni: www.longino.it