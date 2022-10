Cucina e formazione: Piazza dei Mestieri ora è anche a Milano

Continuiamo il nostro cammino nella ricerca e nella recensione delle scuole di formazione professionale del settore alberghiero, che in una logica intelligente e di grande attenzione hanno, stanno, investendo in una formazione "pratica" con la creazione di ristoranti, bar, pasticcerie in cui gli allievi sono i "dipendenti" al servizio sia di tutta la struttura, ma soprattutto di clienti esterni, quindi una formazione realistica sul campo, in cui gli allievi si misurano proponendo una carta vera sia di piatti di cucina, sia di vini.

Abbiamo, già visitato il ristorante Didaktico di Lecco con il maestro di cucina Mauro Ferrari direttore docente, emanazione del Centro di formazione professionale di Casargo, storico istituto in Valsassina, oggi siamo a Milano a Piazza dei Mestieri, realtà che già esiste a Torino e Catania e che è da poco sbarcata nel capoluogo lombardo.

Piazza dei Mestieri a Milano

Piazza dei Mestieri, un'idea nata a Torino

Tutto nasce a Torino nel 2004, grazie a imprenditori illuminati, grazie al forte legame tra tre amici, convinti che la bellezza salverà il mondo, e questa bellezza passa attraverso il cibo, attraverso l'enogastronomia, e noi ne siamo felici, tant'è che a Torino ormai Piazza dei Mestieri è strutturata in oltre 15mila mq con laboratori di cioccolato, di pane e farine e con anche una fabbrica di birra artigianale e, sottolineano, che il cioccolato lo producono con vere fave di cacao acquistate da coltivatori superselezionati.

La nuova sede in Bicocca

La sede di Milano è in zona Bicocca ai confini di viale Monza in una struttura di 3mila mq, una palazzina di tre piani in cui al piano terra c'è un vero bar, dove gli allievi sperimentano con clienti esterni anche la manualità dei cocktail, mentre al terzo piano il ristorante circondato da una terrazza molto bella permette di osservare i giardini esterni e uno skyline del quartiere di Bicocca e di Milano.

La terrazza di Piazza dei Mestieri

In cucina il giovane Agostino Camozzi

La cucina gestita dal giovane Agostino Camozzi, propone a mezzogiorno una cucina specifica per gli impiegati e per una clientela business, quindi piatti attenti e leggeri, la sera la cucina è più creativa e gourmand, inutile sottolineare che sia gli aiuti di cucina che di sala sono gli allievi della scuola, allievi in questo momento di prima e di seconda, mi ha molto incuriosito uno degli argomenti di studio tenuto da una nostra conoscenza, Guerrino Benedetto, esperto di Geografia Enogastronomica, un percorso didattico alla scoperta delle biodiversità del nostro paese, vera e importante materia di un futuro cuoco.

Agostino Camozzi, il cuoco di Piazza dei Mestieri

Un luogo famigliare in cui crescere

«Piazza dei Mestieri sviluppa il potenziale, spesso nascosto, dei giovani durante la delicata fase che li porta dall’adolescenza alla vita adulta - dichiara il presidente Dario Odifreddi - Per raggiungere questo obiettivo è necessario che ci sia un luogo familiare, in cui i giovani siano aiutati a recuperare il valore della propria persona, facilitati a dire “io”, in cui siano condotti ad affermare che esistono e valgono e che questo è quanto di più affascinante ci possa essere nell’universo. Un ragazzo che non ha mai provato a dire “io” con consapevolezza è come se non esistesse, o meglio, è come se tutte le cose intorno a lui diventassero niente, nulla ha più interesse, niente vale la pena (non esistono più i valori). La Piazza dei Mestieri si ispira idealmente alle piazze di una volta, dove persone, arti e mestieri si incontravano e, con un processo di osmosi culturale, si trasferivano vicendevolmente conoscenze, abilità e passione per il proprio lavoro. Analogamente, il centro potrebbe ispirarsi anche all’agorà della polis greca, luogo eletto allo scambio delle idee, al confronto delle analisi e delle prospettive in vista dell’accrescimento del bene comune».

La Bellezza salverà il mondo, certo, ma in un momento come questo in cui la passione per il lavoro, l'esperienza di un mestiere, sembra stia venendo meno, la formazione è la pietra angolare, una formazione che mette al centro la persona. Ed è la filosofia di questo luogo.

Piazza dei Mestieri

via Privata Miramare 15 - 20126 Milano

Tel 02 49571650