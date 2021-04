Cuochi e albergatori piceni insieme per disegnare la cucina del futuro

Pubblicato il 17 aprile 2021 | 11:16

Roberto Morello e Nicola Mozzone

Obiettivo: imparare nuove tecniche di alta cucina

Tra i protagonisti Massimo Polidori

Stare al passo con l’evoluzione della cucina

Attenzione anche all’offerta turistica del territorio

Collaborazione per stage degli allievi negli alberghi

per migliorare la qualità ristorativa del territorio piceno. Infatti, la Scuola di Alta Cucina con sede a San Benedetto del Tronto (Ap) ha ospitato un evento di formazione per gli albergatori sambenedettesi.La prima iniziativa frutto della collaborazione si è svolta ad Accademia Chefs l’8 e il 9 aprile: due giornate intense ed altamente formative per gli aderenti all’Associazione degli Albergatori di San Benedetto del Tronto che hannoe.All’eventodella riviera, a cui lo chef, chef resident, ha mostrato delle tecniche di innovazione cui la cucina degli ultimi anni è andata incontro. Infatti, per stare al passo con i tempi ed essere competitivi è necessario aggiornarsi acquisendo competenze professionali. In particolare, lo chef Polidoril: pastorizzazione, sottovuoto e cottura a bassa temperatura controllata.Come afferma, presidente dell’Associazione albergatori della Riviera delle Palme: «, pertanto è opportuno che. Unire la materia prima di qualità di cui disponiamo a buone tecniche di cucina ci permetterà di evolvere ed essere competitivi, pertanto ringrazio Accademia Chefs per supportarci in questo momento di crescita. Siamo orgogliosi di poter collaborare con un’eccellenza nazionale che si trova proprio a San Benedetto del Tronto».Lo scopo è quello di incrementare la professionalità degli attori del mondo della ristorazione e al tempo stesso, fornendo competenze professionali al personale che opera in cucina. Dopo il successo di questo primo appuntamento, gli albergatori sambenedettesi hanno espresso l’interesse di continuare la formazione in futuro, in particolar modo nell’ambito della pasticceria.Si tratta di una collaborazione con un doppio risvolto: infatti le strutture alberghiere della riviera aderenti all’Associazione sono diventate partner di Accademia Chefs, direttore di Accademia Chefs, afferma che «Questo è solo il primo appuntamento della nuova iniziativa accordata con l’Associazione Albergatori Riviera delle Palme. Siamo aperti a tutte quelle iniziative che abbiano l’obiettivo di aiutare le aziende del territorio che vogliono incrementare la propria competitività».