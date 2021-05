Foodschärvice, piattaforma di e-learning dedicata alla ristorazione [senza glutine]

Pubblicato il 14 maggio 2021 | 08:30

, la divisione del Gruppo Dr. Schär dedicata al fuori casa, presenta “”, la piattaforma di e-learning rivolta a tutti i professionisti dell’Horeca che desiderano conoscere la tematica della celiachia e dellae inserirla nella propria attività con successo. Completamente gratuita, la nuova piattaforma di Schär Foodservice è studiata per fornire un servizio utile ad ogni professionista del fuori casa, dal cameriere allo chef, fino alla direzione, che potranno così scoprire tutte le opportunità del senza glutine e come offrirlo in sicurezza, ricevendo consigli pratici sulla cucina gluten free. Foodschärvice ” è organizzato a moduli (da 10 a 12) personalizzati a seconda del proprio ruolo: basteràspecifici sul tema, scaricare materiali informativi e sottoporsi a quiz per verificare le proprie competenze. Alla fine si riceverà un attestato di partecipazione, ripetibile ogni anno, e si potràPer apprezzare l’importanza di questa iniziativa basti pensare che la celiachia è in costante aumento in Italia:, secondo l’ultimo rapporto del ministero della Salute. La piattaforma di e-learning “Foodschärvice” rappresenta un utile strumento, facile da utilizzare e sempre accessibile, sia per avvicinarsi alla tematica che per rimanere costantemente aggiornati, migliorando le proprie competenze nell’offrire un servizio sicuro e di qualità a un tipo di clientela in crescita esponenziale.Per accedere e registrarsi a “Foodschärvice”, visitare il sito schaer-foodservice.it e andare alla sezione “E-Learning”.