Offerta su misura al bar e al ristorante? Un webinar di Algida Academy spiega come fare

I nuovi ritmi ed esigenze di vita richiedono una continua ricerca e sperimentazione. Per questo Algida Academy offre attività di consulenza e assistenza personalizzata a tutti i clienti Algida per supportare ogni giorno il loro lavoro: dai bar ai ristoranti, dagli hotel alle attività stagionali o digital. Appuntamento martedì 7 settembre dalle 15.00 alle 16.00 con il webinar di Algida Academy dal titolo “La nostra offerta su misura per te”: scopri i consigli e gli spunti adatti alla tipologia della tua attività e informazioni dettagliate su attrezzature e materiali di servizio. Inoltre non perderti le novità e le ultime tendenze del mercato del fuori casa utili per affrontare al meglio la “nuova normalità”. Scopri le gustose proposte Algida per la colazione, il pranzo o lo snack pomeridiano con il gustosissimo gelato dessert!



Webinar “La nostra offerta su misura per te” martedì 7 settembre

Algida Academy crede fermamente nella formazione dei professionisti del settore, attraverso lo sviluppo di conoscenze e competenze finalizzate a comprendere e a gestire l’evoluzione delle tendenze in ambito food & beverage e sui bisogni dei nuovi consumatori.

Il relatore del webinar sarà Fabrizio Minelli, una vita come personal chef e consulente. Per lui il suo lavoro è divertimento! Dal 2016 collabora con Unilever: insieme hanno girato l’Italia per parlare di Algida a concessionari ed esercenti.