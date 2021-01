Qualità del cibo sempre certificata grazie ai marchi Dop, Igp, Stg

Pubblicato il 17 gennaio 2021 | 12:24

Definizione di qualità alimentare

i requisiti di prodotto in senso stretto come la salubrità alimentare, la conformità merceologica, i principi nutrizionali, gli aspetti sensoriali;

in senso stretto come la salubrità alimentare, la conformità merceologica, i principi nutrizionali, gli aspetti sensoriali; i requisiti psicologici relativi al contesto produttivo e all’etica;

relativi al contesto produttivo e all’etica; i requisiti di garanzia come le certificazioni e la rintracciabilità;

come le certificazioni e la rintracciabilità; i requisiti del sistema prodotto-confezione relativi alle caratteristiche funzionali ed estetiche dell’imballaggio, alle informazioni riportate in etichetta e alle modalità d’uso;

relativi alle caratteristiche funzionali ed estetiche dell’imballaggio, alle informazioni riportate in etichetta e alle modalità d’uso; i requisiti del sistema prodotto-mercato inerenti la disponibilità del prodotto e il relativo prezzo di vendita.

Sistemi di qualità regolamentati: Dop, Igp, Stg

I principali regimi di qualità e la loro evoluzione normativa

A) Regimi di qualità istituiti a livello comunitario con apposita normativa



Prodotti Dop (Denominazione di origine protetta)

Prodotti Igp (Indicazione geografica protetta)

Prodotti Stg (Specialità tradizionale garantita)

Vini a Denominazione di origine protetta

Prodotti dell’agricoltura biologica

Indicazioni facoltative di qualità (Prodotto di montagna)

B) Regimi di qualità riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi a specifici requisiti



Sistema di qualità nazionale produzione integrata (Sqnpi)

Sistema di qualità nazionale zootecnia (Sqnz)

Prodotti afferenti ai Sistema di qualità regionali (Sqr)

Denominazione di origine protetta

originari di un luogo, regione o di un Paese determinati;

qualità e caratteristiche di un prodotto derivano essenzialmente o esclusivamente da un particolare ambiente geografico e dai suoi fattori naturali o umani;

le fasi di produzioni devono svolgersi nella zona geografica delimitata.

Indicazione geografica protetta

originari di un determinato luogo, regione o Paese;

alla regione geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o le altre caratteristiche;

almeno una delle fasi di produzione deve svolgersi nell’area territoriale indicata.

Specialità tradizionale garantita

Marchi di qualità per le produzioni agroalimentari

Disciplinari di produzione per prodotti Dop, Igp e Stg

nome, da proteggere, utilizzato nel commercio o nel linguaggio comune;

caratteristiche del prodotto, ovvero le materie prime e principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche;

zona di produzione;

prova dell’origine;

metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonché le informazioni relative al confezionamento;

elementi che stabiliscono il legame con la zona geografica inteso come legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico (Dop) o il legame fra una data qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto e l’origine geografica (Igp);

controlli, cioè le informazioni su chi verifica il rispetto del disciplinare;

regole relative al confezionamento e all’etichettatura.

denominazione di origine;

delimitazione della zona di produzione;

caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche del vino;

resa massima di uva e di vino per ettaro;

vitigno o vitigni da cui è consentito ottenere il vino;

modalità di coltivazione del vigneto;

caratteristiche naturali dell’ambiente di coltivazione;

evidenza dei legami con il territorio.

Sistema di qualità delle produzioni biologiche

Prodotto di montagna

Sistema di qualità nazionale produzione integrata

Sistema di qualità nazionale zootecnia

Il ruolo di Stato e Regioni

uesto è il primo di una serie di articoli per presentare cosa sono e quali sono le, così da approfondire la conoscenza di questo importante patrimonio italiano declinato in ambito regionale, utilizzando proprio le regioni per sistematizzare le peculiarità enogastronomiche e avvalendosi della cucina territoriale regionale come espressione di una meravigliosa moltitudine di alimenti che contrassegna la nostra nazione.La qualità può essere descritta dai. Il professorper definire la qualità alimentare individua e distingue diversi requisiti della qualità:È utile inoltre la distinzione tra la, ovvero obbligatoriamente prevista dalla legge e controllata da un ente pubblico ispettivo, e la, cioè certificata da un ente terzo quale un organismo di certificazione. Quindi talune disposizioni identificanti - aspetti igienico sanitari, caratteristiche merceologiche, informazioni in etichetta - trasformano i requisiti di salubrità, rintracciabilità, etichettatura inquale condizione necessaria per poter immettere sul mercato il prodotto alimentare.Il Regolamento Ue n.1151/2012 disciplina i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari I regimi di qualità alimentare regolamentata riconosciuti e sostenuti sono individuati dal Reg. Ue n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e sono:Esiste un legame molto stretto tra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica . Sono i prodottiquelli strettamente associati allo specifico territorio del quale prendono il nome. Essi devono rispondere a tre requisiti:L’è destinata ai prodotti collegati ad un territorio; la relazione con esso è meno stringente rispetto al prodotto Dop e alla relativa area territoriale. Questi prodotti devono rispondere a tre condizioni:Laè il regime di qualità che mira a salvaguardare metodi di produzione e ricette tradizionali. Della Stg si può fregiare un alimento:ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale;oppure se ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente. Tale nome deve essere stato utilizzato tradizionalmente con l’uso comprovato sul mercato nazionale per un periodo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all’altra; tale periodo deve essere di almeno 30 anni.Il disciplinare di produzione di una Stg comprende: il nome; la descrizione del prodotto e del relativo metodo di produzione; gli elementi che attestano il carattere tradizionale del prodotto. Esso: una Stg può essere prodotta in tutto il territorio dell’Unione nel rispetto del relativo disciplinare di produzione.Per le Dop e Igp, ma meno vincolante sotto l’aspetto geografico per le Stg, come indicato sopra, si deve rispettare unche comprende tutti i seguenti elementi:Il disciplinare di produzione quindi è ilche il prodotto a indicazione geografica deve rispettare. Deve essere redatto in modo da poter mettere nelle condizioni l’Organismo di controllo di effettuare tutte le verifiche che garantiscano il rispetto dei parametri di qualità previsti e quindi che portino all’ottenimento e al mantenimento della certificazione.possiamo dire che rappresentano. Ogni vino Dop ha un disciplinare di produzione, in cui devono essere riportate le seguenti informazioni:In base alla definizione del Codex Alimentarius, l’è «un sistema integrato di produzione agricola, vegetale e animale, che, privilegiando le pratiche di gestione. Essa impiega metodi colturali biologici e meccanici al posto di prodotti chimici di sintesi, tenendo conto dell’adattamento dei sistemi di produzione alle condizioni locali. L’agricoltura biologica promuove e migliora lae, in particolare, la, i cicli biologici e l’attività biologica del suolo».Per quanto riguarda l’, l’obiettivo è lae non la massimizzazione della resa. Gli animali devono essere alimentati con prodotti vegetali ottenuti da produzione biologica, coltivati all’interno della stessa azienda agricola o nel comprensorio in cui essa ricade. Inoltre, agli animali vengonoalle loro specifiche esigenze e la possibilità di esprimere il loro comportamento (Reg. UE 848/2018, che ha abrogato l’834/2007).L’indicazione facoltativa di qualità Prodotto di montagna è utilizzata unicamente per individuare i prodotti destinati al consumo umano per i quali sia le materie prime che gli alimenti per gli animali provengono essenzialmente dalle. Nel caso di prodotti trasformati, anche le operazioni di trasformazione, comprese stagionatura e maturazione, hanno luogo in zona di montagna.in senso stretto, in quantoe non prevede la presenza e l’attività di Organismi di controllo.Gli operatori che intendono utilizzare la menzione facoltativa di qualità, sono tenuti ad adempiere alle prescrizioni previste in tema di rintracciabilità di cui al Reg. CE 178/2002, in modo da consentire la piena rintracciabilità dei prodotti, delle materie prime e dei mangimi utilizzati. Inoltre, devono compilare e trasmettere alla Regione (ed eventualmente al Ministero) l’apposito modello previsto nell’allegato al Decreto 26/07/2017, almeno 30 giorni prima dell’utilizzo della indicazione.Il Sistema di qualità nazionale produzione integrata(Sqnpi) consente di. Il Sistema è applicabile a tutte le produzioni vegetali (trasformate e non) e consente di utilizzare un marchio per identificare le produzioni che sono state realizzate secondo le regole della produzione integrata. Laè un sistema realizzato attraverso norme tecniche specifiche per ciascuna coltura (disciplinari di produzione), comprendenti pratiche agronomiche e fitosanitarie. Il Sistema prevede in particolare la definizione di(che rappresentano uno strumento di indirizzo volto ad una progressiva armonizzazione delle “Norme Tecniche” regionali) e l’adozione di, redatti nel rispetto delle peculiarità climatico/ambientali, colturali e fitosanitarie che contraddistinguono le diverse zone agrarie del territorio italiano. Un rigoroso sistema di rintracciabilità, verificato da Odc (organismi di controllo) accreditati, permette di dimostrare che i prodotti certificati provengono da aziende agricole che applicano i disciplinari.Il Sistema di qualità nazionale zootecnia (Sqnz) è un regime di qualità volontario riconosciuto dallo Stato membro, aperto a tutti gli allevatori che permette didestinati all’alimentazione umana con specificità di processo e/o di prodotto, aventistabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale nel settore zootecnico. Le filiere zootecniche potenzialmente interessate sono quelle per la produzione di carne bovina, suina, ovina, caprina, bufalina, equina, avicola, cunicola, latte, uova, miele, prodotti dell’acquacoltura ed elicicoltura.Proprio le produzioni agroalimentari regolamentate appena descritte sono un perfetto esempio di come si esercita l’finalizzato alla cura e tutela di interessi pubblici e privati, come pure didell’ordinamento nazionale ed europeo.Il cibo è un oggetto costante e pervasivo della nostra dimensione umana. Nel modello italiano di Stato Regionale la materia agricoltura è assegnata alle regioni per il decentramento delle competenze legislative e regolamentari. Per la materia, strettamente connessa a quella, la cosiddettaè concorrente: significa che, al di là di leggi cornice statali, il contenuto e il dettaglio deve essere compito delle regioni. Pensiamo però sempre ala cui conformarsi e relazionarsi, il quale permette per esempio la