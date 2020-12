Dop e Igp valgono 16,9 miliardi Anche con il virus, crescita del 4,2%

Pubblicato il 11 dicembre 2020 | 15:28

Dop e Igp trascinano l'agroalimentare

#DopEconomy: quasi 17 miliardi di contributo all’economia agricola italiana

Export Dop e Igp: qualità e origine alla guida delle esportazioni nazionali

Impatto territoriale: cresce il valore in 17 regioni, traina il Nord Italia

Cibo Dop, Igp, Stg: grandi e piccoli, il valore cresce del +5,7%

Vino Dop e Igp: 9,2 miliardi di euro valore record imbottigliato

Bellanova soddisfatta, ma non ancora del tutto

ei momenti diemerge e sopravvive chi ha basi solide e ha costruito il proprio successo e valore in anni di lavoro e conferme. Per questo l'economia agroalimentare dei prodotti Dop e Igp made in Italy ha sofferto molto, ma retto l'onda della pandemia sostenendo l'intero territorio nazionale. A confermalo, l’analisi del XVIII RapportoI dati economici della #, relativi al 2019, delineano infatti un settore di primaria importanza e in: 16,9 miliardi di euro di valore alla produzione (+4,2% in un anno), un contributo del 19% al fatturato complessivo dell’agroalimentare italiano e un export da 9,5 miliardi di euro (+5,1% in un anno) che corrisponde al 21% delle esportazioni nazionali di settore, grazie al lavoro di oltre 180mila operatori e l’impegno dei 285di tutela riconosciuti. Il valore di 16,9 miliardi di euro della produzione certificata Dop e Igp agroalimentare e vinicola nel 2019 evidenzia un +4,2% rispetto all’anno precedente (che aveva segnato a sua volta un +6,0%) e confermando un trend di crescita ininterrotto negli ultimi dieci anni. La # fornisce un contributo del 19% alcomplessivo del settore agroalimentare nazionale, grazie so¬prattutto alle grandi produzioni certificate, ma anche con il contributo delle nuove filiere Dop e Igp: solo nel comparto del cibo, mezzo miliardo di valore alla produzione è da attribuire a Indicazioni Geografiche certificate dal 2010 in poi. L’Dop e Igp vale 7,7 miliardi di euro alla produzione e ilimbottigliato raggiunge 9,2 miliardi di euro.Le Dop e Igp agroalimentari e vitivinicole consolidano il ruolo guida della qualità “” agroalimentare all’estero. L’del settore, pari a 9,5 miliardi di euro, ha messo a segno nel 2019 una crescita del +5,1% mantenendo una quota del 21% sul fatturato all’estero dell’intero. Il contributo maggiore a questo risultato è fornito dal comparto dei vini con un valore di 5,6 miliardi di euro, ma cresce anche il segmento del cibo Dop e Igp che si attesta sui 3,8 miliardi di euro per un +7,2% annuo.L’analisi degli impatti economici delle filiere agroalimentari e vitivinicole Dop e Igp attesta la positiva ricaduta sull’intero territorio nazionale, con 17 Regioni che contribuiscono, seppure con intensità diverse, alla crescita del comparto. A fare da traino è il Nord Italia con Veneto, Emilia-Romagna,che concentrano il 65% del valore produttivo delle filiere a Indicazione Geografica.Il Cibo italianonel 2019 raggiunge i 7,7 miliardi di euro di valore alla produzione e cresce del +5,7% in un anno, con un trend del +54% dal 2009. Bene anche il valore al consu¬mo pari a 15,3 miliardi di euro per un +63% sul 2009. Prosegue anche nel 2019 la dinamica positiva delle esportazioni: +7,2% in un anno, +162% dal 2009 e un valore che ha raggiunto i 3,8 miliardi di euro.principali si confermano Germania (786 mln €), USA (711 mln €), Francia (525 mln €) e(273 mln €).Nel 2019 la produzione di vino Igsupera la soglia dei 25 milioni di ettolitri, risultato di tendenze opposte tra le Dop (+6,2% grazie anche all’introduzione di nuove produzioni) e le Igp (-1%). Il valore della produzione di vini a Ig sfusa è di circa 3,5 miliardi di euro, mentre all’raggiunge i 9,2 miliardi di euro: di questi, 7,6 miliardi sono rappresentati da vini Dop, che ricoprono un peso economico pari all’82% del vino Ig. Leraggiungono 5,6 miliardi di euro (+4%) su un totale di 6,4 miliardi di euro (+3%) dell’vitivinicolo italiano nel suo complesso.Soddisfatta il ministro alle Politiche agricole,che - tuttavia - non si accontenta ancora: «Le Ig - ha detto - sono uno straordinario volano di crescita e di manutenzione della qualità territoriale integrata, capace di influire sulle scelte di sviluppo cui sono chiamate le comunità di riferimento. Un patrimonio rilevante del nostro, teso a valorizzare territori e imprese, qualità produttiva, sostenibilità ambientale, salvaguardia del paesaggio, incremento dell’e sviluppo economico».«Tutte parole chiave - ha continuato - che rientrano nelle nuove direttive di rivisitazione e sviluppo della politica agricola comune. Per le nostre prime dieci Dop registriamo un tasso di esportazioni importanti , ma dobbiamo ampliare questo elenco, rafforzare le altre produzioni di qualità riconosciuta, utilizzando ledisponibili per presidiare i mercati, aprire nuove strade, interpretare il tempo nuovo che la pandemia ci costringe a vivere.insieme sul Patto per l’export, dove abbiamo preteso impegni chiari contro l’Italian sounding. Le nostre eccellenze sono troppo spesso vittima di imitazione e di furto di identità all’estero, una delle migliori risposte è la nostra presenza sul. Dobbiamo ripartire dall’origine. E dobbiamo saperla difendere».