Approcciabilità, un grande valore umano e professionale

Un sorriso e un benvenuto o un saluto caloroso predispongono l’ospite o il collega o il dipendente a un'interazione positiva. Oggi essere approcciabile è sicuramente un grande valore aggiunto che un direttore deve avere e significa saper mettere le altre persone a loro agio. Significa, inoltre, saper ascoltare, condividere, capire a fondo cosa viene discusso, avere un confronto aperto e costruttivo.

Chi è approcciabile riesce sempre a ottenere più informazioni e sapere le cose che accadono per primo. Deve avere un approccio caloroso, piacevole e gentile. Oggi giudicare le persone, essere arrogante, insensibile, non avere le capacità di stare nel gruppo e apparire sempre molto indaffarato è sicuramente una formula per l’insuccesso sia personale sia professionale.

Un direttore di successo deve avere un approccio caloroso, piacevole e gentile

Bisogna saper ascoltare

Il personale come i clienti cercano persone empatiche con le quali discutere per risolvere le situazioni che si debbono affrontare. Saper ascoltare con l’attenzione dovuta diventa cruciale. Non farsi disturbare dal telefono che squilla, dalla fretta di terminare l’incontro, mostrare un'attenzione svogliata. Non è sempre necessario dare delle risposte alle domande che vengono poste. A volte la sola capacità di ascoltare l’interlocutore significa risolvere buona parte del problema. Se uno è arrabbiato lascialo sfogare senza interromperlo, se non trova opposizione a quello che esterna in poco tempo si calmerà e perderà buona parte della sua aggressività. Cerca di instaurare un rapporto personale con l’interlocutore, cerca dei valori o interessi comuni, parla un po’ di te al di fuori del lavoro.

Cerchiamo di essere empatici e risulteremo vincenti

Ascolta, ascolta, ascolta anche quello che non viene detto perchè spesso il non detto è la parte più importante ed è più significativo di qualsiasi parola. Il linguaggio non verbale ha altresì una grande importanza e spesso può influire enormemente sui risultati stessi dell’interazione. Quindi, lavoriamo sulla nostra approcciabilità perché la stessa può fare la differenza tra un direttore di successo e uno mediocre. Il tempo speso con empatia con clienti, dipendenti e colleghi ripaga sempre abbondantemente: siamo, quindi, empatici e risulteremo vincenti.