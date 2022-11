Le infinite potenzialità delle tecnologie digitali applicate al business

Ehma cerca sempre di guardare avanti e dare ai soci, durante le sue riunioni, la possibilità di ascoltare importanti professionisti. La condivisione di esperienze, problemi e possibili soluzioni è nella nostra mission. Per questo motivo, oltre ad aggiornare i partecipanti sulle attività dell’associazione, la recente riunione autunnale del Chapter italiano dell’European Hotel Managers Association si è focalizzata su un tema di grandissima attualità: Realtà aumentata, Virtuale e Metaverso, con l’intervento di Lorenzo Montagna, uno dei massimi esperti italiani di tecnologie digitali applicate al business, che nel 2017 ha fondato la prima società italiana di consulenza dedicata all’applicazione strategica in azienda delle tecnologie esperienziali di Realtà Aumentata e Virtuale.

«Erano gli anni ‘90 e Internet era stato lanciato da poco - ha spiegato Montagna - ma già lo scrittore americano Neal Stephenson nel suo romanzo di fantascienza “Snow Crash” descriveva il mondo virtuale in 3D, che chiamò Metaverso. Adesso che tutto ciò si sta concretizzando, è importantissimo capire meglio che cosa significa per il business e cercare di dare una risposta alle domande che ci poniamo. Dobbiamo prepararci».

Premio “Hotel manager italiano dell’anno 2022”

L’evento, che si è svolto al Grand Hotel Victoria a Menaggio, 5 stelle lusso sul lago di Como, diretto dal socio Marco Montagnani, ha visto susseguirsi vari interventi dei partner di Ehma Italia e nel corso di una serata di gala è stato annunciato il vincitore del premio “Hotel manager italiano dell’anno 2022”, conferito al socio che si è maggiormente distinto per gli importanti traguardi professionali raggiunti.

Tra i temi affrontati c’è stato anche il costo dell’energia e come fare per poterlo ridurre mantenendo il servizio di qualità reso agli ospiti, che da sempre ci contraddistingue. Il tema della reperibilità di personale per i nostri alberghi è stato un altro punto dibattuto, con la proposta di soluzioni innovative e creative di nuove forme di reclutamento che i vari soci hanno implementato. Si è riflettuto su come affrontare l’anno prossimo che si preannuncia con il vantaggio di un dollaro molto forte che permetterà a molti americani di passare le vacanze nel Belpaese, ma anche con dense nubi nere di una guerra in Ucraina che non sembra avere spiragli di pace a breve-medio termine, come pure il pericolo di una forte recessione ed inflazione alle stelle in Europa e non solo.