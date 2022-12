Il metaverso cambia l'ospitalità (se i manager comprendono che non è fantasia...)

Il fantastico mondo della realtà aumentata, realtà virtuale e metaverso si è aperto davanti agli occhi interessati dei soci presenti alla riunione autunnale della delegazione italiana Ehma, andata in scena dal 28 al 30 ottobre al Grand Hotel Victoria a Menaggio, sul lago di Como, ospitata dalla famiglia Rocchi e dal socio Marco Montagnani, direttore generale della struttura. Il leit-motiv della nostra riunione è stato l’incredibile sviluppo della tecnologia digitale, perché dobbiamo essere pronti per questa rivoluzione che impatterà l’ospitalità in un futuro non tanto lontano.



Un universo parallelo da inseguire

Lo speaker Lorenzo Montagna, già amministratore delegato di Altavista (primo motore di ricerca), ViaMichelin (prima app di mappe online) e Yahoo! (primo portale), ha fondato nel 2017 seconda-stella, la prima società italiana di consulenza dedicata all’applicazione strategica in azienda delle tecnologie esperienziali di realtà aumentata, realtà virtuale e metaverso. La “seconda stella” è il punto di riferimento che ha sempre ispirato sognatori e innovatori, guidandoli verso un'isola immaginaria dove accadono le loro idee magiche. "Neverland" non è mai stato così reale grazie alle nuove tecnologie immersive più recenti che realizzano il sogno, anche quello di volare.

Il metaverso è realtà e opportunità

Un nuovo universo parallelo, virtuale e tridimensionale, che unisce il fisico al digitale e che nasce dalla convergenza delle nuove tecnologie che stanno aprendo le porte al paradigma del Web 3.0. Il metaverso è una nuova frontiera dell’innovazione, dietro alla quale si celano nuove dinamiche sociali, economiche e di business, nuove opportunità, nuove professioni. Il Covid ha accelerato un processo di digitalizzazione che, dalle previsioni, doveva durare sette anni. Con la pandemia, questo processo è stato condensato in soli due anni e ciò ha contribuito ad aprire le porte a nuovi paradigmi. Ci sono grandi opportunità e aspettative, ma anche perplessità e dubbi su cui iniziare ad investigare questa nuova dimensione, in cui porteremo una parte del nostro tempo, della nostra vita, del nostro lavoro e delle nostre relazioni.

Realtà, non fantasia

Il metaverso è un mondo fantastico ma non di fantasia, in cui, senza rendercene conto, stiamo entrando per restare, grazie a una nuova internet e a un nuovo Web 3.0. Nel metaverso digitale e reale si integrano creando nuove esperienze, relazioni e attività, coinvolgendo persone, imprese, rete sociali e community. Il metaverso è un'evoluzione, non una rivoluzione: i leader aziendali non dovrebbero ignorare questo concetto. Il metaverso può inoltre cambiare profondamente il modo in cui aziende e consumatori interagiscono con prodotti, servizi e tra di loro.

I concetti chiave del metaverso, comprese le innovazioni dell'economia digitale, sono oggi rilevanti per il business. Anche i rischi sono reali: le nuove tecnologie richiedono nuove strategie e nuovi metodi per creare fiducia. I manager del futuro dovranno essere formati e conoscere il nuovo mondo delle “tecnologie dell’esperienza” al fine di poter usare con successo queste potenti tecnologie che incidono sulla strategia aziendale e sui profitti.