Il Ministero c’è, ora ricostruiamo il Turismo

Pubblicato il 12 marzo 2021

Bisogna lavorare tutti insieme, ognuno con le proprie competenze

Bisogna lavorare tutti insieme, ognuno con le proprie competenze

ono state molteplici le iniziative attraverso le quali nel corso degli anni è stata chiesta a gran voce la reintroduzione del. Tra le tante, ricordo in particolare azioni specifiche da parte della nostrae da parte di, la confederazione che raggruppa le maggiori associazioni delle professionalità alberghiere , con comunicati stampa, richieste, dirette, petizioni, raccolte firme...Ilquesto sconosciuto… Sì, perché in molti associano il turismo ad un, senza rendersi conto di cosa realmente sia questo comparto che coinvolge innumerevoli attività produttive, rappresentando differenti, sempre correlate l’una con l’altra, in ogni ambito lavorativo. Turismo significa, muoversi localmente, pernottare, visitare, nutrirsi, divertirsi, incontrarsi, confrontarsi, lavorare, visitare, scoprire ma anche cultura, musica, sport, convegni, fiere e non solo... Il comparto turistico racchiude attività di ogni genere e grazie ai milioni di addetti specializzati e di alta professionalità, produce ildel nostro Paese.Un Paese che, nonostante piccolo, risulta essere uno dei più importanti del mondo a livello economico, finanziario, industriale ma anche sportivo, musicale, culturale... Un Paese che da solo, ricordiamo, detiene il 70% deldel pianeta. Un Paese che offre le migliori e più ambiteper ogni genere di vacanza (mare, montagna, campagna, laghi, città d’arte, storia, enogastronomia); raggiunto e frequentato da viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo, sia per piacere che per lavoro. È quindi fondamentale che vi sia una regia politico-istituzionale che gestisca questo comparto; ora che (ri)nasce questo Ministero dobbiamo essere pronti a lavorare, tutti ed insieme, ognuno per le proprie, con le propriema soprattutto con il proprio impegno e speriamo che non succeda, come spesso accade, che al momento di iniziare a produrre risultati tanto ambiti ed aspettati, si cominci ad indietreggiare.Non potrà essere un “armiamoci e partite”, dovrà essere un “”, come si suol dire, e bisogna farlo. Soprattutto dopo questa incredibile situazione di stallo mondiale tra viaggi, spostamenti e incontri, il settore ha bisogno di essere rilanciato con azioni mirate: dallaalfino all’È necessario uncostante tra tutti gli attori, categorie, associazioni, istituzioni, affinché ognuno possa mettere a disposizione di tutto il comparto la propria professionalità e specializzazione per far girare in modo fluido la macchina operativa e organizzativa. 