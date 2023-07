Il recruiting come elemento strategico per le aziende del futuro

È innegabile ed è evidente come la pandemia abbia stravolto gran parte degli equilibri delle persone e delle aziende e abbia generato nuove sfide per tutti noi. Come conseguenza, è diventato fondamentale per la sopravvivenza delle aziende di ogni comparto, soprattutto quelle di servizi come gli hotel, ristoranti, riconoscere il ruolo strategico del recruiting. Questa valutazione implica un impatto decisivo sulle dinamiche aziendali in termini di composizione e di ambiente di lavoro e sulle modalità di ricerca e di assunzione delle persone e sulle retribuzioni.

In merito alle retribuzioni si è aggiunta anche la recente crescita esponenziale dell’inflazione e del costo della vita. È pertanto divenuto evidente come questo ultimo elemento, unito ai precedenti, abbia portato la retribuzione a divenire prioritaria nella ricerca del lavoro. A questi aspetti si aggiunge anche il progressivo aumento dell’elemento della trasparenza salariale. Tra le soft skill più richieste ai leader attuali e del futuro vi è sempre più la capacità di guidare la conversazione sugli elementi retribuivi e sull’impatto che questi hanno sulle dinamiche dell’azienda.

La retribuzione dovrà essere sempre più ad personam e sempre più basata su elementi orientati alle competenze e capacità, piuttosto che ai “titoli”. Altro elemento da tenere in considerazione e che in altri Paesi come il Regno Unito è già presente, è una retribuzione che si adegui automaticamente all’andamento inflazionistico del Paese e al costo della vita della città in cui si lavora. Questi elementi vanno poi inseriti in aspetti come piani di crescita, sviluppo e formazione della persona, benefit e welfare aziendale. Tutti elementi che, come detto prima, debbono essere ad personam perché, da dopo la pandemia, ognuno di noi è alla ricerca di un riconoscimento di se stesso come individuo unico e che pretende di essere trattato come tale.

Per le nostre aziende questo implica un modo totalmente diverso di lavorare e che in questo momento a volte spaventa perché è fuori dalla nostra comfort zone. Tuttavia, come detto all’inizio, è fondamentale iniziare il percorso di revisione e messa in discussione del nostro mind set, se vogliamo portare la nostra azienda ad emergere ed essere competitiva.