Vaccinarsi in vacanza per non penalizzare il turismo

Pubblicato il 30 maggio 2021 | 08:00

Le autorità non tengono conto di chiusure aziendali e incastri famigliari

L'Aifa dice no al vaccino in vacanza

Ritorno al proprio domicilio, un'altra penalizzazione del settore hospitality

inalmente dopo tanti mesi incominciamo a vedere la luce in fondo al tunnel della. Hanno riaperti iall’aperto e tra pochi giorni tocca pure agli. Anche bar, teatri, cinema, stadi, palestre, piscine, fiere, congressi, feste private - pur se con rigidi protocolli - riprenderanno la loro attività. Tutti siamo speranzosi che presto ci si potrà muovere liberamente in tuttacon il Green Pass . Anche da America, Giappone, Canada ed Emirati Arabi Uniti i turisti potranno venire in Italia se muniti di. Tutti segni nella direzione giusta, per tornare a sperare in una prossima ripresa. Gli alberghi, i ristoranti e i bar in destinazioni dilavoreranno molto bene questae speriamo che a partire da settembre anche gliritornino a lavorare con un'occupazione camere soddisfacente.Laprocede ad un buon ritmo e si spera che per fine giugno più di metà della popolazione italiana abbia già ricevuto almeno la prima dose di. L’è sempre più vicina.Capisco che le procedure per la vaccinazione su larga scala di tutta la popolazione italiana siano un progetto molto complesso, ambizioso e difficile, ma, leggendo le affermazioni dell'espertosul Corriere della Sera del 20 maggio non si capisce per quale motivo un cittadino italiano debba necessariamente tornare al suo “” per ladel vaccino. I posti di vacanza sono notoriamente distanti dai luoghi di residenza, per non parlare delle isole. Magrini, direttore generale dell', dice che dobbiamo organizzare le nostre vacanze a seconda della data del richiamo vaccinale!? Forse il direttore pensa che tutti i cittadini italiani abbiano piena libertà e disponibilità nella scelta dei periodi ferie. Non considera le, ledelle aziende per ferie nei periodi in cui casualmente potrebbe "cadere" la data del richiamo, il periodo di vacanza dei famigliari...Chi si vaccina nel mese di maggio/giugno conavrà il richiamo durante il periodo delle vacanze ed in moltissimi casi si vede costretto a rinunciare alle vacanze oppure ad organizzarsi, da destinazioni lontane, al fine di tornare nella propria città di residenza, in macchina o treno, vista la penuria dei. Se poi uno ha previsto le vacanze in, converrebbe cancellarle direttamente. Gli alberghi sono pieni, in molti hanno confermato le date delle vacanze prima di avere la data del richiamo.Dottor Nicola Magrini, l’industria del turismo è stata la più colpita dalla pandemia , con cali dell’85% del volume di affari. Un po’ di logica e buon senso da parte di medici ed esperti per organizzare il richiamo vaccinale nei posti di villeggiatura non dovrebbe costare notti insonni. Un po’ die buon senso non guasterebbero e sarebbero di sicuro di aiuto a tante persone e famiglie e tutto aAndiamo in vacanza con lae il documento che certifica la prima dose di vaccino e facciamo il richiamo nel posto di villeggiatura… come proposto dal Governatore del Veneto,. Perché non si può fare nelle altre regioni? Oppure perché non c’è la possibilità di anticipare o posticipare il richiamo di qualche giorno? È così perentoria la data fissata del richiamo?