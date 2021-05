Senza turismo l'economia è ferma. Nel 2020 fatturati giù del 60%

Pubblicato il 20 maggio 2021 | 15:53

S

Nel Pnrr stanziati 6,68 miliardi per turismo e cultura di cui 3,4 per promuovere l'attività ricettiva

Limitazioni agli spostamenti e chiusura dell'Horeca hanno penalizzato il 2020

Vaccini, green pass e nuove offerta gli strumenti per ripartire

Nel Pnrr 6,68 miliardi per turismo e cultura

Una crisi globale: persi un miliardo di arrivi nel mondo

enza la ripartenza del turismo, non è realizzabile l'auspicata ripresa economica. Questo, in sintesi,nell'ambito del progetto Italian Factory e. Un settore che,e conta 1,7 milioni di addetti impegnati in 32.730 esercizi alberghieri e 185.597 strutture extra-alberghiere con un flusso ari a circa 437 milioni di presenze e una permanenza media di 3,3 notti. Tutto questo, ovviamente, nel 2019. PoiSecondo le elaborazioni di Borsa Italiana su dati di Banca d'Italia ( qui il report completo ), «dentro il territorio nazionale e dall’estero,, hanno determinato unao che nel punto di minimo della prima ondata del Covid (aprile 2020) ha raggiunto il. Dopo il parziale recupero nei mesi estivi, in autunnodi contagi ha reso necessario un rafforzamento delle limitazioni sia in Italia che negli altri Paesi, oltre alla sospensione delle attività legate al turismo invernale. Ciòdi presenze turistiche e fatturati, che in alcuni comparti ha superato l’80% rispetto a un anno prima».Tirando le somme, nella media del 2020 il fatturato del comparto turistico è diminuito di quasi il 60% e il calo delle presenze turistiche totali è stato superiore al 50% rispetto al 2019. Numeri aggravati dalle performance dei primi mesi del 2021, momento in cui la gravità della situazione sanitaria dentro e fuori dall’Italia ha impedito la riapertura delle attività del comparto.LaDa un lato, l'ha registrato una netta accelerazione nelle ultime settimane (arrivando a quasi 30 milioni di cittadini vaccinati almeno con la prima dose); dall'altro, le delucidazioni sul green pass nazionale e come ottenerlo , in attesa dell'introduzione del certificato digitale europeo, rendono più facili le operazioni di programmazione. Certo che bisognerà tener conto dei cambiamenti prodotti dalla pandemia sulle scelte dei consumatori,e maggiormente attenti alla sostenibilità ambientale. «- si legge nel comunicato diffuso da Borsa Italiana - è accompagnare questi cambiamenti partendo innanzitutto dall’introduzione di misure adeguate a colmare quei tradizionali gap strutturali di contesto che pongono l’Italia in una posizione arretrata rispetto ai principali competitor. Secondo le classifiche internazionali su infrastrutture, digitalizzazione, burocrazia, trasporti, promozione dell’immagine del Paese c’è ancora molto da fare».Qualcosa, in questo senso, è già stata inserita nel: «Sono stanziatie sono destinati a migliorare le strutture turistico-ricettive con l’obiettivo di elevare la capacità competitiva delle imprese e di promuovere un’offerta turistica basata su sostenibilità ambientale, innovazione e digitalizzazione dei servizi. Si tratta di un primo, importante, passo per rilanciare un comparto che ha un ruolo cruciale per la crescita italiana», conclude la nota.Il turismo è uno dei settori che ha risentito per primo e in modo più violento della crisi sanitaria. Le misure introdotte per limitare i contagi nel mondo hanno portato a una quasi completa cessazione delle attività turistiche in maniera improvvisa, diffusa e simultanea. Secondo(l'Organizzazione mondiale del turismo),e i livelli sono tornati indietro di quasi 30 anni; è stimatocon un impatto economico che vale circa 2 trilioni di dollari (il 2% del Pil mondiale); circa 100 milioni di posti di lavoro sono a rischio, specie tra le donne e i giovani.