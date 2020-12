Prima che pasticceri, siamo uomini in difficoltà

Pubblicato il 04 dicembre 2020 | 15:33

U

Natale difficile per i pasticceri

Che Natale ci attende?

Va forte l'e-commerce

I colleghi mi telefonano in lacrime

n Natale senza pasticceria è untriste e una pasticceria senza Natale rischia di essere un disastro, più grave di quello già verificatosi negli ultimi mesi. Il nostro mondo, che lavora per crearee dolcezze soprattutto nei momenti di festa, si avvicina ad una delle occasioni più floride dell’anno con timore, difficoltà, incertezza e necessità di reinventarsi.Siamo insomma tutti con l’elmetto in testa, pronti per sfidare ogni scenario che si palesa davanti a noi. Non sappiamo come potremo affrontare questo periodo natalizio, ma anche se dovessimo farcela asaremmo comunque in bilico per il domani che ci attende. Fino a che lanon sarà passata noi resteremo sempre in prima linea per provare sempre ad andare avanti Da un punto di vista prettamente, in molti si stanno attrezzando per essere attivi ed efficienti con l’e-commerce, considerando che l’asporto è ormai un’attività che è entrata a pieno regime in ogni pasticceria. Non è facile perché significa cambiare il modo di vendere, rivedere la struttura della propria, ma i consumatori cercano questo tipo di servizio e allora il lavoro si facilita un po’. Ma basterà? Tutti stanno cercando di fare l’impossibile per tenere botta, per non licenziare e per non chiudere, ma molti ci sono davvero vicini, diversi l’hanno già fatto e altri lo faranno.Ricevo quotidianamente telefonate dinonché padri di famiglia in lacrime perché non sanno come fare ad andare avanti ed io mi ritrovo senza parole, senza consigli, senza idee tecniche perché è impossibile in questo momento parlare di impasti, di materie prime, di metodi di lavoro, di novità. Mi viene solo da togliermi il cappello da, parlare da cristiano e dire di affidarci alperché in questo momento non si può fare altro, ce lo impone la situazione.