Coppa del Mondo del Panettone: in gara 30 pasticceri per le Selezioni Nord

Nasce a Villa Terzaghi il Polo internazionale del Panettone

ontinuano glididelladeldel: il 12 dicembre appuntamento a, a Robecco sul Naviglio (Mi) sede della scuola di cucina e ristorante didattico dell’associazione Maestro Martino presieduta dallo chefIl concorso internazionale sul panettone punta i fari sulle sue origini e fa tappa nella scuola dell’Associazione Maestro Martino, nel cuore del parco del Ticino a 20 km da Milano.Alle Selezioni Nord partecipanoin gara provenienti dalle regioni. I dieci che si qualificheranno, si ritroveranno con i finalisti delle Selezioni Centro e Sud per competere nelladella Coppa del Mondo del Panettone, prevista il 20 febbraio a Milano.«Il nostro obiettivo è celebrare il panettone artigianale - spiega, patron della Coppa del Mondo del Panettone - ununico che, a partire dalle sue, è riuscito a superareper imporsi sulla scena mondiale. Ma non solo: con eventi di selezione in cinque nazioni e un concorso finale internazionale, la Coppa del Mondo del Panettone persegue l’intento di raccontare e premiare irigorosi e l’attenta scelta delleche sono alla base della creazione di un prodotto artigianale di alto livello».«Siamo contenti di ospitare a Villa Terzaghi un appuntamento della Coppa del Mondo del Panettone - afferma lo chefpresidente dell’associazione Maestro Martino - sarà un’occasione unica per i nostriper incontrare grandie cimentarsi in unadella. Il nostro obiettivo come associazione è quello di permettere alle nuove generazioni di confrontarsi con i maestri della cucina e della pasticceria per innovare e sostenere la crescita culturale della Cucina Italiana».«Il panettone è uno deidie dellanel mondo. Promuoverlo con iniziative di questo calibro significa non solo celebrarne l’importanza storica, ma anche valorizzarne l’influenza culturale che continua ad avere – ha aggiunto, assessore all’Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi della Regione Lombardia – Per questo la Regione Lombardia proseguirà in unche porterà a unoperativo di promozione dei più importanti prodotti agroalimentari del territorio, con l’obiettivo di tramandare l’arte culinaria alle giovani generazioni di chef e di creare economia partendo dalla qualità delle nostre materie prime».«Siamo davvero onorati di ospitare nella nostra meravigliosa Robecco un evento tanto importante. Il panettone, uno dei più antichi e amatidel, troverà degna celebrazione attraverso la creatività di abili pasticcieri che sapranno proporre dolci opere d’arte» sottolineasindaco di Robecco sul Naviglio.Villa Terzaghi è la scuola di cucina e ristorante didattico dell’associazione Maestro Martino dedicata ai miglioridegli istitutidella, selezionati ogni anno dall’Associazione in base a criteri meritocratici. Gli studenti partecipano gratuitamente ad undiin cui convergono esperienze, riflessioni e testimonianze da parte di professionisti, aziende e innovatori del settore da cui trarre spunti per ladel futuro.Ledi quest’anno saranno protagoniste il 12 dicembre con una propostadedicata all’innovazione del Panettone. Guidate da, pastry chef del ristorante Cracco, in collaborazione conesperto di lievitati, entrambi docenti di Villa Terzaghi, realizzeranno unadedicata al dolce lombardo per eccellenza che verrà presentato durante la selezione.Un’ottima occasione per gli studenti per entrare nel mondo dellee scoprire le nuove frontiere della pasticceria applicata al lievitato milanese conosciuto in tutto il mondo.A margine delle Selezione del Nord dei candidati alla Coppa del Mondo del Panettone verràild’intesa tra l’Associazione Maestro Martino, rappresentata dal suo Presidente lo chef Carlo Cracco e la Regione Lombardia, rappresentata dall’Assessore all’Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, Fabio Rolfi.Si tratta di un importante accordo istituzionale nell’ambito del quale nascono in Villa Terzaghi due progetti istituzionali di promozione e sviluppo di livello internazionale:I duesi ispirano ai valori di Tradizione e Innovazione e prevedono dal 2021, laboratori dedicati di produzione, ricerca e innovazione con le migliori tecnologie e strumenti per la preparazione della polenta e del panettone.Sono previste nell’ambito dell’accordo, tra le altre cose, l’organizzazione di unacon evento annuale dedicato alla valorizzazione e degustazione, con innovative creazioni dei migliori professionisti e di cuochi e pasticceri emergenti.Carlo Cracco, ChefDebora Massari, Maestro Ampi e tecnologa alimentareCarlo Gronchi, Professore universitarioAndrea Besuschio, Chef pasticciere e cioccolatiereFabrizio Galla, Maestro Ampi, membro Relais dessertGian Battista Montanari, Maestro AMPI, specializzato in lievitati, consulenteAngelo Musolino, Presidente Conpait, Chef pasticciere e Maestro cioccolatierePierPaolo Magni, Maestro e membro fondatore AMPI, Campione del mondoCoordinamento tecnicoGiuseppe Piffaretti, Maestro Pasticcere, Patron della Coppa del Mondo del PanettoneTutti gli aggiornamenti e le informazioni su: coppadelmondodelpanettone.ch