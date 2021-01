Francesca Speranza: con lo stop agli eventi ho cominciato a scoprire il mio territorio

Primo Piano del 29 gennaio 2021 | 12:30

Francesca Speranza





Francesca Speranza si definisce decoratore nell’ambito della pasticceria professionale

pochi giorni dalla fine del terzo turno delPersonaggio dell’anno dell’enogastronomia e dell’accoglienza ( per votare clicca qui ) abbiamo incontrato, arrivata in finale per la categoria pasticceri per il secondo anno consecutivo.Sugar artist va bene. Artista dello zucchero. Ma preferisconell’ambito della. Plasmo la pasta da modellaggio e ne faccio opere uniche. Provengo da una formazione di grafica e illustrazione e arrivo al graphic&web design affascinata dal mondo della pasticceria. Lae lasono le mie armi vincenti. Insieme alla fantasia e al mio modo di vivere sempre in evoluzione e movimento.Amo. Sono ore che passo con grande piacere condividendo con i mieiil sapere artigiano. Mi sento un mezzo pere dare strumenti indispensabili per muoversi in autonomia. Fare e lavorare la pasta, creare delle opere, imparare a calibrare e usare i colori crea una forte empatia e uno scambio di emozioni ogni volta unico.Ci siamo tutti adattati con ie inecessari. Facendo lezione a distanza ma, continuo a ripetere, che in presenza, soprattutto per il mio lavoro, è sicuramente molto meglio.Questa parte del mio lavoro è il mio zoccolo duro. Occasioni di contatti, condivisioni, scambi culturali e crescita. Venuto a mancare per questo lungo periodo mi sono concentrata sul. Mi sono guardata intorno. Vicino a me c’è un mondo inesplorato per mancanza di tempo, prima, che mi sta dando delle belle soddisfazioni.alla portata del momento. Conche hanno capito come muoversi.Un significato doppio se non triplo. I 36 protagonisti scelti da Italia a Tavola solo lo specchio dell’Italia più bella. Categorie importanti. Pilastri di. Il Premio è un grande riflettore che amplifica e comunica tutto ciò. Adesso più che mai.Quando 4 anni fa mi fecero partecipare ero emozionata e stupefatta di vedere il mio volto accanto a quello del mitico. Laè un’altra cosa che amo e ammiro da sempre. Io facciodelloe per questo mi sento onorata di essere fra i grandi pasticceri italiani.