Il pastry chef Vincenzo Lucano: «La mia mission è rilanciare la pasticceria lucana»

Pubblicato il 05 gennaio 2021 | 06:37

L

Vincenzo Romano





delladi qualità ha le mani in pasta e il volto di uno dei giovanipiù affermati del panorama nazionale. Lui è il potentinoche con le sue creazioni ha conquistato palati di ogni tipo. Arte, talento e qualità gliessenziali del successo firmato Romano. E noi siamo andati ad intervistarlo nella sua “gioielleria del gusto” a Potenza.La mia passione per questo lavoro nasce da giovanissimo, con la frequentazione dellaho rafforzato la mia vocazione per questo mestiere. La determinazione, lo studio ed il confronto con professionisti del settore mi hanno portato ad essere ilche sono oggi.Più che di segreti, mi piace parlare diche traduco in, umiltà e amore per il proprio lavoro. Anche il continuo studio e ladi nuovi accostamenti, sapori ecredo siano fondamentali per poter svolgere questo mestiere con professionalità.Questo momento storico sta mettendo a dura prova l’intero settore della ristorazione , lasarà difficile per tutti. Non esiste una giusta ricetta di ripresa economica, soprattutto in questo, ma ciò che mi sento di dire è cheproduttivi e cercare di reinventarsi strizzando l’occhio al commercio online (che durante questo periodo si è rafforzato) potrebbero rappresentare una buona base di partenza. L’rappresenta una vetrina sul mondo ed anche per la mia attività è stato fondamentale. Mi ha dato la possibilità di allargare le vendite e di arrivare sulle tavole di molti italiani che si trovano a parecchi chilometri da Potenza.Ho sempre creduto nell’associazionismo. Ho iniziato a far parte della squadragià da giovanissimo: all’inizio della mia carriera guardavo lacon ammirazione, come obiettivo da raggiungere e quando ci sono riuscito ho provato una grande soddisfazione personale e professionale. Vincere le medaglie d’oro e d’argento al2018 rappresentando l’Italia è stata un'esperienza unica che porterò sempre nel mio cuore, mi rende orgoglioso come uomo e come professionista. È uno di quegli episodi della vita che un giorno mi emozionerà, quando lo racconterò ai miei nipoti».In molti mi hanno detto che tornare ine fare impresa qui era da folle. Beh! Per me e per la mia famiglia, con la quale ho intrapreso questo progetto, non è così. Credo molto nel nostro territorio e penso che portare avanti il concetto di pasticceria di qualità, di raffinatezza e di ricerca di materie prime di eccellenza rappresenti una parte importante della nostra mission aziendale.Vorrei dedicare una mia monoporzione ideata qualche anno fa, “” con la quale ho rappresentato la Basilicata ai Campionati di cucina italiana vincendo la medaglia d’oro. È un dolce che racchiude sapori lucani quali ile l’arancia staccia di Tursi e Montalbano Ionico, uniti a note fusion come il. Infondo non si può parlare di rinascita senza fare riferimento alla tradizione.Dal punto di vista professionale sicuramente la continua crescita personale ed una maggiore affermazione del; come uomo quella di avere una famiglia tutta mia e tramandare i miei valori.Un artista della pasticceria che è possibile andare a trovare nel suo store a Potenza, in via San Francesco 200, per degustare creazioni dolciarie semplicemente uniche.Per informazioni: www.pasticceriaromano.it