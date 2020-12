Fipe: chiusure e aiuti sono una beffa. Offendono 300mila pubblici esercizi

Primo Piano del 19 dicembre 2020 | 16:51

Gli annunciati ristori, in media 3mila euro a azienda, risultano inadeguati e insufficienti





Persi oltre 33 miliardi di fatturato su 86 complessivi

Provvedimenti che offendono 300mila pubblici esercizi

Salvare i pubblici esercizi per salvare il Paese

dei nuovi ristori alle attività di(nei quali però sono statigli alberghi , le aziende di, in particolare le, chiuse da febbraio ed escluse da qualsiasi ristoro, anche parziale, e le attività con, molti dei quali sono catering) è la ciliegina sulla torta, andata a male, dellepiù tristi della storia moderna.A rimarcare ilenorme a, chiamati a raccogliere i cocci di un anno disastroso eal loro destino da un governo insensibile agli appelli e alle richieste della categoria, è ancora una volta laPerché non solo idelfanno. Le nuove limitazioni, infatti, incideranno pesantemente sui già disastrati: persi oltre 33 miliardi su 86 complessivi (-38,38%) e gli annunciati, in media 3mila euro a azienda, risultanoa compensare singolarmente i danni. Col risultato di disperdere imprese, posti di lavoro e professionalità, fondamentali per due filiere strategiche per il Paese:Questi provvedimenti i 300mila pubblici esercizi italiani,da una politica che ha perso credibilità e capacità di funzionamento, perché evidentemente considerati, nonostante su 6,5milioni dieffettuati sulle attività commerciali, ristorazione compresa, solo lo 0,18% ha subito una sanzione, secondo i dati del ministero degli Interni.Se il riferimento deve essere il " modello tedesco " più volte invocato per giustificare le misure restrittive, i ristori allora a esso dovrebbero essere ispirati:al 75% dei fatturati calcolato sui mesi di novembre e dicembre, riduzione dell'Iva al 5% e tutela degli sfratti, ad esempio.I pubblici esercizi italiani vogliono poter continuare a lavorare non per mettere a, ma per mettere in sicurezza un patrimonio imprenditoriale e sociale che contribuisce al futuro del Paese e non accettano la fastidiosa distinzione tra attività economiche essenziali e non essenziali, che finisce per oscurare la realtà.Tutte le imprese sono essenziali quando produconoe tutte le attività sono sicure se garantiscono le giuste regole e attuano i protocolli sanitari loro assegnati.