Coppa del mondo del Panettone: sette italiani in finale a Lugano

Pubblicato il 22 febbraio 2021 | 12:58

Salvatore Tortora, Marigliano - Napoli

Valerio Santi, Pizzighettone - Cremona

Massimiliano Lunardi, Quarrata - Pistoia

Fiorenzo Ascolese, San Valentino Torio - Salerno

Gianfranco Nicolini, Porto Recanati - Macerata

Damiano Pagani, Dello - Brescia

Antonio Losito, Nibionno - Lecco



Sette i pasticcieri che si qualificano nella Finale Italia e che passano al concorso internazionale





La giuria tecnica

La giuria stampa

In arrivo la candidatura Unesco





ono, su 32, che si qualificano nelladelladeldel, il grande evento internazionale che mette a confronto le migliori produzioni artigianali sul lievitato per eccellenza e che passano al concorso internazionale a novembre a Lugano Per lasi qualifica per il concorso internazionale e ritira il Premio Pasticceria Internazionale:La giuriaè formata da: Iginio Massari (Presidente di giuria) Maestro e fondatore Ampi; Angelo Musa, Mof Pâtissier; Debora Massari, Maestro Ampi e tecnologa alimentare; Diego Rossi, Chef di Trippa Milano; Davide Malizia, Pasticciere, campione del Mondo Zucchero Artistico; Gian Battista Montanari, Maestro Ampi e consulente; Roberto Rinaldini, Maestro Ampi e membro Relais Dessert; Jose Romero, Pasticciere, docente e formatore; Luca Poncini, Pasticciere; Fabrizio Galla, Maestro Ampi e membro Relais Dessert.La giuriaè composta da: Roberta Schira, scrittrice, gourmet, critica gastronomica; Rossella Contato, giornalista di Pasticceria Internazionale; Alessandra Favaro, caporeddatore di Informacibo e food blogger; Federica Artina, Caporedattore Fine Dininig Lovers; Nadia Toppino, scrittrice, responsabile food & wine per Celebre magazine, food blogger; Ezio Zigliani, giornalista e comunicatore in ambito food; Claudio Burdi, giornalista food; Barbara Giglioli, critica gastronomica, scrittrice e giornalista.Nel mentre anche l’annuncio che la Regionecandiderà ilcome Unesco . «La Lombardia si apre al mondo grazie a uno dei suoi prodotti simbolo e a una iniziativa dal respiro internazionale – ha commentato, assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia - Il panettone riesce a mantenere intatta unae contemporaneamente a rappresentare una delle certezze per il futuro dell’Italia. Ringrazio davvero gli organizzatori e tutti coloro che hanno dato una mano per realizzare questo evento anche in un periodo così complicato. L’obiettivo è quello di promuovere i prodotti di eccellenza del nostro territorio, che rappresentano non solo una ricchezza storica e culturale ma anche un motore economico importante in grado di valorizzare a livello globale interi territori».