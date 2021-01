Coppa del Mondo di Panettone. In 32 si giocano la finale italiana

Pubblicato il 27 gennaio 2021 | 16:47

20 febbraio finale italiana

Finale mondiale a Lugano

Gli ingredienti ammessi

Bruno Andreoletti, Brescia

Mario Arculeo, Palermo

Fiorenzo Ascolese, San Valentino Torio - Salerno

Andrea Barile, Foggia

Andrea Bovo, Cossato - Biella

Antonio Cera , San Marco in lamis - Foggia

Antonio Cipriani, Scarperia e Sanpietro - Firenze

Claudio Colombo, Barasso - Varese

Filippo Cuttone, Paternò - Catania

Guido Finotto, Noventa di Piave - Venezia

Angelo Grippa, Eboli - Salerno

Germano Labbrate, Agnone Isernia

Antonio Losito, Nibionno - Lecco

Massimiliano Lunardi, Quarrata - Pistoia

Luigi Martini, Valeggio sul Mincio, Verona

Giuseppe Mascolo, Visciano - Napoli

Ricci Mattia, Montaquila - Isernia

Gianfranco Nicolini, Porto Recanati - Macerata

Damiano Pagani, Dello - Brescia

Carlo Pavesi, Corsico - Milano

Massimo Peruzzi, Prato

Roberto Rigacci, Cerbaia - Firenze

Giovanni Ristuccia, Pietrasanta - Lucca

Valerio Santi, Pizzighettone - Cremona

Matteo Tavarini, Luni - La spezia

Andrea Tedeschi, Bologna

Riccardo Tonlorenzi, Ripa di Serravezza- Lucca

Salvatore Tortora, Marigliano - Napoli

Emannuele Valsecchi, Oggiono - Lecco

Raffaele Vignola, Solofra - Avellino

Beatrice Volta, Quarrata - Pistoia

Valerio Vullo, Catania

’avvicinamento alla finale dellaprosegue e vivrà la sua prossima tappa ail 20 febbraio quando 32 pasticceri si contenderanno la finale Italia. Provengono da tutta Italia e si sono qualificati in occasione dei tre eventi di selezione Sud, Nord e Centro, organizzati rispettivamente a, Rebecco sul Naviglio e Pistoia.La finale internazionale è prevista anel mese di novembre. Come da regolamento, i qualificati in Finale Italia dovranno presentare 4 Panettoni tradizionali tipo, a forma alta con taglio a croce, realizzati anaturale a doppio impasto e utilizzando il pirottino rigido. Alcuni prodotti di altissima qualità saranno forniti a tutti i partecipanti dagli sponsor: la farina di frumento sarà fornita dae la miscela di frutta daGli altri ingredienti ammessi sono di malto, estratto di malto, burro, burro chiarificato, panna, acqua, tuorlo d’uovo, zuccheri (saccarosio, glucosio, zucchero invertito, fruttosio),, vaniglia in bacche, pasta d’arancio, scorze die di limone, sale, mentre ogni altro ingrediente non presente nel regolamento potrà determinare la squalifica del prodotto.Un regolamento preciso, riportato sul sito web della Coppa del Mondo del Panettone. Con un: “Leggere attentamente il regolamento e metterlo in pratica è il primo passo verso il successo” (Maestro Eliseo Tonti).