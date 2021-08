Per Ferragosto, panettoni estivi e gelato gluten free

Da alcuni anni «ho ideato il motto “Lo mangerete tutto l’anno” – spiega il Maestro Pasticcere Federico Anzellotti – proponendo un trend che inizia a diffondersi nel resto d'Italia e che anche qui a Pescara ha riscosso molto successo, grazie ai molti amanti dei miei panettoni, che hanno apprezzato l’idea di poterli degustare anche durante le ferie estive, per cui mi è sembrato giusto replicare l’iniziativa». Il gustoso panettone artigianale estivo del Maestro Pasticcere Federico Anzellotti, al pistacchio e frutto della passione, disponibile dal 13 agosto, sarà accompagnato da una nuova selezione di eccellenze agroalimentari nazionali, trasformate in gelato, che Federico ha scelto per il suo nuovo gelato gluten free.

Federico Anzellotti - foto: Colline Astigiane

Gusti di qualità, presidi Slow Food

Tutti i gusti sono a base di prodotti di qualità certificata, eccellenze contadine presidi Slow Food: Mandorla di Toritto, Arachide di Venturina, Liquirizia del Concio, Torrone "El luparese de San Martin", Limone "profumo di Zagara", Amaretto del Cavaliere, Fico d'India dell'Etna Doc, Pistacchio oro verde di Bronte, Nocciola Igp Piemonte, Caramello al sale marino di Trapani, Granita al gelso rosso di Sicilia, Variegato Amarena Rubino.

Alla base, qualità e ricerca con un pizzico di trasgressione

Il filo rosso che unisce le varie creazioni di Anzellotti è da sempre quello della qualità e della ricerca, con un pizzico di trasgressione. «Siamo costantemente a lavoro per offrire nuovi prodotti mantenendo gli elevati standard qualitativi e di gusto che ci contraddistinguono, per questo, per rinnovare la nostra offerta di gelato gluten free, ci siamo affidati a partner qualificati come Città del Gelato e Granarolo, fornitore del pregiato Latte Fieno Stg (Specialità Tradizionale Garantita) che proviene da mucche alimentate seguendo un severo disciplinare di produzione, rinunciando completamente ai foraggi fermentati - prosegue Anzellotti - e credo che il connubio tra questi nuovi gusti e il panettone estivo possa offrire un’esperienza di gusto del tutto originale e gratificante».

Appuntamento venerdì 13 agosto ore 19.00 da Emozioni Italiane in via Firenze a Pescara per la presentazione e degustazione di questo originale abbinamento.