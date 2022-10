Con il Natale di Loison, si torna a guardare il mondo con gli occhi dei bambini

A fine anno arriva il momento in cui, di solito, riflettiamo su quello che abbiamo affrontato, i traguardi che abbiamo raggiunto, le esperienze che ci hanno arricchito, i momenti di gioia, ma anche quelli di sconforto. "A Natale si percepisce il ricordo dei tempi passati, del vissuto di ognuno di noi, pronto ad intrecciarsi ai progetti per l’anno che verrà. Sonia Design crede nella gioia della condivisione e dell’amore, in quei piccoli gesti che, in fondo, sono i più grandi. Con la collezione di questo Natale, Loison vuole ricordare proprio questo ad ognuno di noi: vuole dirci di sognare con il cuore dei più grandi e di guardare il mondo con gli occhi dei bambini”. Con queste parole che dipingono l’animo umano con candore e delicatezza quasi pascoliane, Sonia Pilla, moglie del titolare Dario e art director per Loison Pasticceri, presenta le collezioni 2022 a tema “La tradizione del magico Natale” interamente frutto delle sue idee ed emozioni.

Le collezioni Natale 2022 a tema “La tradizione del magico Natale” raccontano spaccati di giornate invernali disegnate per Loison con un tratteggio retrò che fa emergere la sensibilità di Sonia Pilla. Sono momenti natalizi vissuti con la spensieratezza dell’infanzia, uno scrigno di emozioni racchiuse in ricordi indelebili.

Dare senza la necessità di ricevere, offrire qualcosa senza aspettarsi nulla in cambio. Se impariamo a dare e condividere con amore possiamo vivere in armonia e sempre con un sorriso. Le collezioni raccontano spaccati di giornate invernali disegnate per Loison con un tratteggio retrò che fa emergere la sensibilità di Sonia: momenti natalizi vissuti con la spensieratezza dell’infanzia, uno scrigno di emozioni racchiuse in ricordi indelebili. Le illustrazioni riportate sono tutte diverse per collezione e gusto: ogni confezione quindi rappresenta una “tavolozza” su cui sono posti disegni differenti.

L’unica collezione riservata esclusivamente al Pandoro è dedicata a Babbo Natale e al suo compito di portare gioia ai bambini. Quattro sono le proposte tutte da un chilogrammo: allo Zabaione, cremoso e intenso ideale per questo soffice lievitato; farcito al Cioccolato realizzato con selezionatissimi Cru di cacao sudamericani; al Caramello Salato, gusto che anno dopo anno incontra sempre maggior successo; Classico, nella versione tradizionale con tanto burro e vaniglia naturale Mananara del Madagascar.

Il bauletto da riutilizzare come custodia apre il sipario su una raccolta di illustrazioni di teneri cuccioli. La linea abbraccia quattro gusti made in Loison da 500 grammi: il Panettone al Marron Glacé, ricco di abbondante crema ai Marroni glassati che troviamo anche in pezzettoni; Classico a.D. 1476, generoso nei canditi i cui oli essenziali mantengono l'intensità della frutta appena raccolta; al Mandarino Tardivo di Ciaculli (Presidio Slow Food); Regal Cioccolato, il più goloso tra i panettoni grazie alle gocce di cioccolato ed alla crema di farcitura.

Con questa collezione debutta una nuova tipologia di packaging, una scatola che si apre dall’alto proprio come uno scrigno, completato da un fiocco disegnato appositamente da Sonia Design. La collezione propone quattro gusti nel formato da 500 grammi: all’Amarena, esuberante e dagli aromi fruttati; ai Limoni, con uvetta, limoni canditi e crema al limone; Regal Cioccolato, ricercato per il gusto pieno e corposo della farcitura a base di cacao; Classico a.D. 1476, morbido, fragrante e ricchissimo di canditi di Arance di Sicilia e Cedro di Diamante.

La latta, giunta alla sua XVI edizione, quest’anno ci conduce tra pittoresche stradine innevate, arricchite da vetrine di gift shop e pasticcerie cariche di dolci golosità. È una latta realizzata con tre livelli di rilievo per dare una profondità sensoriale, il cui coperchio racchiude il panettone con una ghirlanda di buon augurio. La latta si declina in cinque gusti: il tradizionale Classico a.D. 1476, con pregiati canditi di Arance di Sicilia, e Cedro di Diamante; NeroSale, il goloso panettone al cioccolato e caramello salato che dal 2018 spopola tra tutti, grandi e piccini; Mandarino Tardivo di Ciaculli, Presidio Slow Food, inimitabile grazie alle fragranze aromatiche; Pistacchio Matcha, dal cuore di crema di Pistacchio Verde di Bronte Dop e copertura di cioccolato bianco e polvere di tè Verde Matcha; Regal Cioccolato, con selezionato cioccolato cru monorigine e crema al cioccolato.

