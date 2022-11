Svelati i segreti del cake design: Giada Farina diventa docente

Un nuovo importante tassello nella carriera di Giada Farina di Le Torte di Giada di Brescia (vincitrice dell’Award 2013 Italia a Tavola-Fipe per l’innovazione nella comunicazione in campo enogastronomico). Giada Farina entrerà a far parte del corpo docenti dell’Istituto scuola bottega artigiani di Brescia a partire da gennaio con corsi di pasticceria moderna e torte monumentali.

La cake designer Giada Farina



Pioniera del cake design in Italia

Giada Farina, fondatrice di Le Torte di Giada, nonché pioniera del cake design in Italia quando, nel 2011, ha aperto il primo laboratorio dedicato alle decorazioni in pasta di zucchero, creando torte a piani, monumentali e wedding cake con decori artistici di particolare cura e dal grande impatto visivo.



Docente da gennaio 2023

Ora nella sua carriera anche il ruolo da docente. Una novità che ha preso il via grazie all’intervento di Anna Maria Gandolfi, preside della scuola, che ha fortemente voluto la cake designer sostenendone la candidatura che da tempo i giovani corsisti chiedevano, oramai le torte di design sono sdoganate e molte pasticcerie hanno continue richieste, e allora perché non imparare dalla persona più informata e adeguata che abbiamo attualmente in Italia?



I corsi di pasticceria partiranno a gennaio 2023, dando l’avvio a un programma intenso destinato agli allievi, che hanno sin da subito mostrato il proprio entusiasmo nei confronti della nuova insegnante.



«È un’occasione che mi rende particolarmente orgogliosa - ha commentato Giada Farina, titolare de Le Torte di Giada. Trasferire tutto ciò che ho imparato in questi dodici anni di attività a dei ragazzi giovani e volenterosi di apprendere è un’emozione indescrivibile; non avrei potuto desiderare epilogo migliore per la mia carriera. Da gennaio lavoreremo duramente e sono certa che ne usciremo tutti, me compresa, sicuramente arricchiti».



Svelati i segreti del mestiere

La docente d’eccezione, ormai conosciuta non solo entro i confini locali ma in tutta Italia, si metterà a disposizione con un programma ricco, che consentirà ai ragazzi di esprimere il proprio talento, di apprendere nuove tecniche e di aggiornarsi sulle richieste del mercato. Non solo cake design, quindi, ma anche torte monumentali, decorazione delle torte ma soprattutto uno sguardo privilegiato per comprendere i cambiamenti che il mondo del lavoro in pasticceria sta attraversando, tips fondamentali per chi, come i ragazzi e le ragazze del corso, si stanno affacciando alle prime esperienze.