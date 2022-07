Enzo Miccio e Le Torte di Giada per un matrimonio da sogno sul Garda

La città di Sirmione (Bs), sul Lago di Garda, si è trasformata pochi giorni fa in uno scenario indimenticabile. È proprio qui che il noto wedding planner e conduttore televisivo Enzo Miccio ha dato sfoggio della sua creatività organizzando e realizzando il matrimonio perfetto per due giovani sposi, Greta e Manuel. Dopo ben due anni tra slittamenti e incertezze, per loro, come per molte altre coppie, il sogno di sposarsi è diventato finalmente realtà lo al Villa Cortine Luxury Hotel. La wedding cake è stata creata da Giada Farina di Le Torte di Giada (vincitrice dell’Award 2013 Italia a Tavola-Fipe per l’innovazione nella comunicazione in campo enogastronomico).

Enzo Miccio

La wedding cake perfetta

Davanti agli occhi dei numerosi turisti e curiosi che quel giorno affollavano la città lagunare, e alla meraviglia negli sguardi degli ospiti e degli sposi, la location è stata allestita dalle prime ore dell’alba all’insegna di un tripudio di fiori estivi, cristalli e tocchi di colore bianco, nero, oro e rosa tenue: di fronte al lago, sul pontile dell’hotel, il professionista affiancato dal suo staff predisponeva ogni minimo dettaglio.



Affinché tutto potesse essere perfetto nell’organizzazione del ricevimento dei sogni, è stata coinvolta una delle figure professionali che ha saputo farsi conoscere e apprezzare nel territorio bresciano e nel resto del paese. Si tratta di Le Torte di Giada, la pasticceria di Brescia fondata da Giada Farina, pioniera del Cake Design in Italia quando, nel 2011, ha aperto il primo laboratorio dedicato alle decorazioni in pasta di zucchero, creando torte a piani, monumentali e wedding cake con decori artistici di particolare cura e dal grande impatto visivo.



Otto piani di dolcezza

La pasticceria di cake design ha firmato la torta di nozze dei novelli sposi al gusto di vaniglia e chantilly, alta ben otto piani e decorata con rose in pasta di zucchero, colonne e cammei, cristalli e Swarovski, e sormontata dal castello della Bella Addormentata e dalle iniziali degli sposi. Un capolavoro di bellezza e gusto che la nota cake design Giada Farina ha seguito personalmente, occupandosi degli ultimi tocchi di decorazione direttamente in location per poter dar risalto alla wedding cake che Greta e Manuel hanno voluto per il loro giorno tanto atteso. La giornata si è conclusa con fuochi d’artificio che hanno illuminato il lago e la notte.

Giada Farina



«Sono molto felice di aver potuto rendere ancora più speciale questo giorno per i due sposi – ha commentato Giada Farina, titolare de Le Torte di Giada. Per me e per il mio team le torte di nozze non sono solo un graditissimo dessert da offrire agli invitati, ma rappresentano una ricerca continua, attenzione ai dettagli e alla bellezza del risultato. Per questo aver fatto parte di un’organizzazione impeccabile come solo Enzo Miccio può fare è stato un grande onore».