Pasticceria, al via le candidature per entrare nella Nazionale italiana

Pasticceri attenti: aperte le candidature per comporre la nuova Nazionale Italiana di Pasticceria per la prossima Coppa d'Europa 2024 e qualificarsi successivamente per la Coupe du Monde de la Pâtisserie 2025. La partecipazione è aperta a tutti i pasticceri, che gareggeranno per la prima volta a coppie formando così il nuovo Team Italia. La selezione si terrà venerdì 8 settembre a Cast Alimenti-Scuola di cucina e pasticceria di Brescia e storica "palestra" degli allenamenti e sede del Club Italia.

Al via le candidature per la Nazionale Italiana di Pasticceria

Pasticceria, le sfide per entrare nel Team Italia

Dopo il brillante podio dello scorso gennaio, è tempo di guardare al futuro e superar questa sfida tra squadre europee per fare sì che l’Italia potrà accedere alla prossima competizione mondiale del 2025. A contendersi un posto nel Team Italia, saranno compagini composte per la prima volta da due persone che dovranno sostenere le seguenti prove: torta gelato, pièce in zucchero, dessert al piatto da ristorazione e pièce in cioccolato. I due membri della squadra prima classificata andranno a comporre il nuovo Team Italia; il membro della squadra seconda classificata che avrà ottenuto il punteggio più alto, sarà il terzo componente del Team, mentre l'altro membro sarà riserva. Volontà del Club è poter valorizzare anche il singolo professionista meritevole.

Pasticceri italiani al lavoro per Coupe du Monde de la Pâtisserie 2025

Il nuovo Team rappresenterà l'Italia alla prossima Coppa Europa, selezione che si terrà all'interno del salone Sirha Europain 2024 (Parigi), dal 21 al 24 gennaio. Superata questa sfida l'Italia potrà accedere alla Coupe du Monde de la Pâtisserie 2025, il più prestigioso e rinomato concorso del settore a livello internazionale, che si terrà presso il salone di Sirha (Lione) a gennaio 2025. Il Club Italia, presieduto da Alessandro Dalmasso, invita tutti i professionisti italiani a partecipare alle selezioni per valorizzare la Pasticceria Italiana e poter vivere un’esperienza indimenticabile.

Modulo di iscrizione e regolamento si trovano su www.coppadelmondopasticceria.com, alla sezione "Come partecipare".