Acque agitate all'Accademia Pasticceri: Fabbri e Massari si dimettono dall'AMPI

Primo Piano del 30 aprile 2021 | 19:08

È

l'Accademia Pasticceri si divide sulle nuove strategie

Gino Fabbri e Iginio Massari

Che cos’è Accademia Maestri Pasticceri Italiani

come se la crema pasticceria non riuscisse. Come se, tecnicamente parlando, “impazzisse” e i componenti si dissociano. È quanto potrebbe succede all’dove in queste ore c’èper una spaccatura, a vertici come fra gli associati, che è un’assoluta novità per quella che è un po’ il. Dopo che una quindicina di giorni fa era stata eletto undi 11 componenti (di cui solo 2 confermati), con una decisione che ha sorpreso non pochi, il presidente, bolognese,, scatenando, come nel gioco del domino, una serie di altre dimissioni che potrebbero mettere in forse la stessa attività dell’associazione, che conta su una settantina di maestri pasticceri, oggi quasi divisi a metà. E fra chi ha seguito Fabbri non poteva non esserci il presidente onorario, nonché fondatore di Ampi, il bresciano. Sarebbero una trentina di dimisisionari.Evitando qualunque polemica,parla di «» e di nuove scelte del direttivo che «non sono in linea con lo spirito dell’Accademia», ma per il resto evita qualunque polemica limitandosi a parlare di «uno scossone» che lascia tutto in stand by e che nelle prossime ore potrebbe avere. Da una rottura senza rimedio ad una ricomposizione che tenga conto delle esigenze di tutti. «Siamo giunti a un momento in Accademia nei confronti del quale si è preferito fare una scelta di direttivo – spiega ancora Fabbri - dove non riuscivamo più a rispecchiarci, parlo di me, di Massari e degli altri membri del consiglio. E questo perché, a nostro parere,. Un’Accademia fatta di professionisti della pasticceria italiana, dove potersi confrontare e dialogare di pasticceria ma. Tutti gli Accademici hanno sottoscritto un regolamento all’atto dell’iscrizione, uno statuto che ben chiarisce i fondamenti di questa realtà, da tutelare e promuovere».Una cosa è certa: il momento è difficile e in vista ci sarà, comunque, una riorganizzazione. Ne fa fede l’unica precisazione ufficiale secondo cui “temporaneamente proseguiranno solamente le attività ordinarie dell’associazione in attesa di poter riavviare completamente l’amministrazione sociale di Accademia Maestri Pasticceri Italiani in seguito all’elezione del presidente successore”. In aggiunta si può dire che Fabbri pone unE con Fabbri e Massari hanno inviato lettere di dimissioni anche altri consiglieri e associati, fra cui - per restare a quelle fino ad ora ufficializzate -, tutti pezzi da Novanta della pasticceria italiana.L’associazione era nata nel 1993 proprio grazie a Iginio Massari che aveva chiamato a raccolta alcuni dei migliori pasticceri italiani con l’obiettivo di valorizzare e promuovere l’alta pasticceria di qualità italiana, in linea con quello che faceva «Relais Dessert» la prestigiosa associazione che riunisce i migliori pasticceri del mondo. Edi Fabbri: «Preferisco non sbilanciarmi per ora e mantenere il riserbo ancora per un paio di giorni - ha detto - al momento posso solo dire che sono perfettamente in linea con quanto espresso nel comunicato da Gino Fabbri, e che si sta allungando ancora la lista dei dimissionari».Se nessuno dell'altro fronte rilascia dichiarazioni, forse per non rovinare possibili intese sul filo di lana, un po’ più esplicita è, accademica e figlia di Iginio, che dice di aver vissuto come «fulmine a ciel sereno queste dimissioni» e parla esplicitamente di «delusione». Dalla sede della mitica pasticceria bresciana di via Veneto, anche Debora rimanda ogni commento, anche a nome del padre alla prossima settimana «anche perchè sabato e domenica dobbiamo lavorare e pensare a far funzionare (e girare) al massimo le nostre attività». C’è peraltro una certa durezza quando ricorda che «sono uscite alcune, per cui preferiamo a questo punto riflettere sulla situazione poiché tutto è ancora in evoluzione e si annunciano altre defezioni. Siamo certamente molto delusi, ma meglio agire quando avremo un quadro più preciso sulle reazioni e i commenti. Insomma, adesso bocce ferme».Resta però un interrogativo su quale potrà essere il futuro della pasticceria del nostro Paese. E qui Debora lascia trasparire quello che forse è oggi uno degli oggetti del contendere anche se non se ne conoscono i dettagli: «». Accademia Maestri Pasticceri Italiani (conosciuta semplicemente come AMPI) è nata nel giugno del 1993 per rappresentare la sintesi massima della professionalità nell'ambito della pasticceria nazionale di livello superiore. Accomuna l’esperienza di pasticceri che si distinguono nel comparto nazionale per l’elevato apporto qualitativo e professionale e per le spiccate capacità artistiche applicate alla tradizione italiana con lo scopo di rilanciare la “pasticceria di qualità”. Le finalità sono sintetizzate in un dettagliato e severo regolamento redatto all’atto della costituzione e sono rivolte alla crescita professionale dei pasticceri e allo sviluppo del dolce di qualità con specifico riferimento a quello tradizionale.AMPI intende riunire e valorizzare i maggiori esponenti del settore a livello nazionale, studiare e adottare i mezzi più idonei per perfezionare i processi di lavorazione, diffondere e potenziare l’immagine dell’alta qualità nella pasticceria italiana, produrre nei negozi degli Accademici pasticceria di qualità superiore, facendo uso di materie prime d’elevato valore qualitativo e nutrizionale.Accademia Maestri Pasticceri Italiani si è potuta affermare grazie al confronto aperto ed approfondito che ha consolidato la crescita del gruppo. Durante l’anno vengono organizzati per gli Accademici corsi di aggiornamento sia per l’evoluzione tecnica pura (corsi monotematici specifici) sia per quella manageriale (gestione del personale, dell’immagine, del marketing, ecc.) nell’intento di portare gli associati ad essere non solo validi pasticceri, ma anche imprenditori di successo. Grazie a queste iniziative si è assistito alla grande crescita professionale di tutti gli associati, che hanno portato AMPI a ritagliarsi uno spazio sempre più rilevante nel panorama della pasticceria europea.