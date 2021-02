Dai nuovi lievitati alla ripresa. L'ottimismo di Sal De Riso

Primo Piano del 07 febbraio 2021 | 17:00

P

Sal De Riso

asticciere della Costiera Amalfitana,si mobilita spesso, non soltanto in Italia, ma anche all’estero. Quindi, in tutta ovvietà possiamo affermare che lascia spesso la Costiera Amalfitana. Aggiungiamo constatazione ulteriore, non ovvia: è la Costiera Amalfitana che non va mai via da Sal, ovunque egli si trovi.Sono in laboratorio, passo la maggior parte della mia giornata tra produzione e ufficio. In ufficio mi confronto con il marketing o preparo nuove ricette e disegni di dolci. In laboratorio invece, passo da un reparto all’altro per seguire la produzione.Sì, esattamente. Ho la fortuna di vivere e lavorare in un paradiso gastronomico, che mi offre tanti ingredienti per la mia produzione, oltre alla qualità della vita.Purtroppo sì. È un momento difficile per tutti. Oltre alla pandemia, che ha messo in ginocchio tutto il comparto turistico alberghiero, si è aggiunta questa frana ad Amalfi che ha bloccato l’unica strada di collegamento da Positano a Vietri sul Mare. Devo dire che questo crollo, compromette ancora di più il nostro lavoro, ma devo aggiungere che sono abituato a vedere in ogni situazione il lato positivo. Fortunatamente non ci sono state vittime e feriti, un vero miracolo.Ho tante novità per questo 2021. Ho appena studiato una nuova linea di lievitati che ho chiamato Sapore d'Amore. Sono dei nuovi prodotti a lievito naturale che presenteremo a breve al nostro pubblico. Alcuni sono a forma di cuore, per il mese di febbraio, il mese dell’Amore, con San Valentino giusto a metà. Il primo è un cuore al cioccolato fondente al 70% Guanaja e albicocche. Il secondo sarà un lievitato alla vaniglia, albicocche e glassa alle mandorle. Per il mese di marzo, Festa della donna l’8 marzo, un cuore all’ananas, fragole Candonga e profumo di Strega Alberti. In concomitanza lanceremo una zeppola di San Giuseppe lievitata, farcita con crema pasticcera e amarene, per la festa del papà. A maggio per il mese delle rose e la festa della mamma, un nuovo cuore ai lamponi e petali di rose.Dobbiamo essere forti e propositivi con noi stessi. Credere nella ripresa e pensare al futuro. La speranza di tutti è naturalmente la fine di questa maledetta pandemia. Ci sarà una grande ripresa... sono fiducioso e lo auguro per tutti.