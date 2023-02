Dieci anni vissuti intensamente. E si continua

Nel 2023 la nostra associazione festeggia i dieci anni di attività. Un traguardo importante che coinvolge tutti gli associati attivi nei diversi settori che compongono il mosaico dell’arte dolciaria. Pasticceria, gelateria e cioccolateria sono leve portanti del made in Italy e indiscusso orgoglio nazionale. Dieci anni vissuti intensamente. Siamo cresciuti come numero di professionisti che hanno scelto di aderire alla Fipgc e come eventi che ci hanno visto protagonisti in numerosi scenari, sempre in prima linea sul fronte formazione e promozione delle numerose sfaccettature delle nostre attività, dall’utilizzo ottimale delle materie prime a quello delle attrezzature. Tra gli obiettivi che ci siamo posti per affrontare il futuro, di rilievo l’allargamento della presenza della Federazione all’estero. In questo senso è già operativo un accordo con un’associazione omologa in Perù, che diventa la referente della Fipgc in America Latina.

La celebrazione del decennale

Nel nostro Paese tutto il 2023 sarà focalizzato sulla celebrazione del nostro decennale. Tra i primi eventi, a Carrara, nell’ambito della fiera Terreno Ct, va in scena il Campionato italiano di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria che elegge i tre componenti della squadra che rappresenterà l’Italia ai Mondiali di Milano Host il prossimo ottobre. Sempre a Carrara, dal 26 febbraio al primo marzo, un centinaio di nostri Maestri presenta i prodotti tipici dei propri territori. Questo per sottolineare ancora una volta quanto sia articolato l’universo dolciario italiano. Gli eventi celebrativi proseguono con la seconda edizione del Campionato italiano Panificazione e con tutta la serie di competizioni che ci vedono da sempre promotori.

Nel 2023 l'associazione festeggia i dieci anni di attività

Un ricco calendario di master professionali e di laboratori di pasticceria

Sarà ancora più ricco, poi, il calendario di master professionali e di laboratori di pasticceria. La Federazione nasce infatti con lo scopo di unire tutte le realtà esistenti sul territorio, dalle scuole ai grossisti, dalle associazioni alle imprese del settore, per favorire una collaborazione più intensa e sviluppare la crescita del settore artigianale. La formazione è uno snodo portante di questa filiera. Da dieci anni tracciamo questo percorso e continueremo con sempre maggior determinazione.