Eventi, aggregazione, formazione: le parole chiave del 2022

La Federazione internazionale pasticceria gelateria cioccolateria (Fipgc) inaugura il 2022 con una partenza di slancio. Dal 6 al 9 marzo (mentre scriviamo, date e programma sono confermati), saremo presenti a Carrara per la 42ª edizione di Tirreno CT. Numerose le iniziative che abbiamo in calendario. A partire dai Campionati italiani di pasticceria, che saranno l’occasione per selezionare la Nazionale che parteciperà ai Mondiali che si svolgeranno nell’ambito di Host Milano 2023. Grande attesa anche per il Campionato Miglior Colomba d’Italia Fipcg 2022 nelle categorie Classica e Innovativa. Di rilievo il concorso dedicato agli artisti decoratori, che dovranno presentare un’opera che svilupperà il tema “Raffinatezza ed eleganza di una torta” e la realizzazione di un’imponente opera dolciaria, di circa tre metri di altezza, per celebrare i “40+2” anni della manifestazione. Un numero sdoppiato perché, a causa del Covid, la festa per i quattro decenni di Tirreno CT non è mai stata organizzata.

Mi piace poi segnalare una vera novità che ben rappresenta il nostro piglio evolutivo. Da alcuni mesi la Federazione si è aperta al comparto panificazione. Bene, a Tirreno Ct andrà in scena il nostro Campionato italiano di Panificazione che vedrà i concorrenti impegnati nelle sezioni pane Tradizionale, Innovativo, Artistico e Dolce da forno.

Un ampio ventaglio di eventi pensato al fine di far crescere tutto il comparto professionale, favorendo allo stesso tempo l’aggregazione. La partecipazione a queste manifestazioni si rivela inoltre una fondamentale piattaforma di promozione, una formidabile leva di marketing personale. La Federazione sarà quindi sempre in piena attività nel corso dell’anno con numerose iniziative già pianificate in Italia e all’estero. Saremo vicini agli associati ancora di più in quest’epoca di grandi evoluzioni anche per favorire lo sviluppo e l’utilizzo mirato dei canali social e dell’e-commerce, ormai parte integrante della nostra attività. La formazione a tutto campo sarà, ancora una volta, uno dei punti di forza che ci caratterizzerà.