Per arrivare preparati al Natale è importantissimo partire con molto anticipo, praticamente iniziare a Pasqua a organizzarsi per le festività natalizie, e viceversa, questo perché le tempistiche e la logistica organizzativa sono complesse e vanno delineate per tempo. Per ottimizzare il processo, conviene pensare ai nuovi panettoni già quando si preparano le colombe, a Pasqua. Si ha l’impasto pronto sottomano e si possono già fare delle prove, per portarsi avanti.

Rispettare le esigenze dei clienti

Teniamo presente poi che ci sono gli ordini delle aziende che fanno i regali aziendali a Natale, magari personalizzati: questa clientela richiede di vedere il listino delle proposte e dei prezzi entro il mese di maggio. Suggerisco sempre di proporre uno, due o massimo tre novità all’anno, non di più, meglio se limited edition. Inoltre, è opportuno prendere in esame le vendite dell’anno precedente, vedere cosa è andato meno e sostituirlo con le novità.

Giocare d'anticipo per non arrivare impreparati al Natale

Se fossero avanzate, come può succedere, molte confezioni di un prodotto che non avremmo rinnovato, conviene comunque metterne in produzione un numero corrispondente alle confezioni avanzate, così da esaurire tutto, senza rimetterci. L’ideale - una volta scelti e confermati quantità e tipologie - è mandare in stampa le scatole e le shopper (se ci sono dei prodotti premium, è meglio prevedere dei sacchetti speciali dedicati, che impreziosiscano il prodotto e diano un feel da boutique) entro il mese di luglio, per non avere problemi di fornitura carta/cartone ecc.

Materie prime e marketing, giocate d’anticipo

Anche le materie prime che serviranno a preparare i panettoni vanno prenotate e/o preparate per tempo, possibilmente entro l’estate. Consideriamo che la spedizione dei prodotti finiti e confezionati deve partire verso l’8-10, massimo 15 novembre. Nello stesso periodo deve partire anche la campagna natalizia, piccola o grande che sia, radiofonica, di cartellonistica o cartacea - anche solo dei manifesti per comunicare le proprie novità, meglio se abbinata a un evento locale, così da toccare più persone nell’area.

Infine, un altro punto veramente importante: predisporre in negozio degli assaggi da degustare, offrendoli con il caffè o semplicemente sul banco, in modo da far conoscere ai propri clienti, in anteprima, le novità del Natale. Per la degustazione, utilizziamo i panettoni venuti imperfetti, tagliati a cubetti, sempre per evitare sprechi.