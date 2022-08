Panettone re... dell'estate: il lievitato lombardo non conosce più stagioni

Una delle diatribe del Natale è quella che vede opporsi due schieramenti ben distinti: da una parte gli amanti del panettone e dall'altra quelli del pandoro. La sfida, che solitamente si combatte durante le festività invernali, potrebbe ora proseguire anche durante i mesi più caldi. I due lievitati infatti si trovano a vivere una nuova fase della loro storia: sia il dolce tipico lombardo sia quello di origine veronese sembrano infatti essere sempre più apprezzati anche lontani dalla loro stagione tradizionale.

A certificarlo è la grande distribuzione. Come? Mettendo in vendita panettoni e pandori fin da Ferragosto. L'immagine della prima sfornata della Balocco, azienda dolciaria piemontese, ha fatto il giro d'Italia, ma non è una sorpresa. Anzi, sembra essere ormai una nuova abitudine.

In principio fu Loison

Se la tendenza appare quindi evidente, e si affianca a quella di una sempre maggiore ricerca dell'artigianalità, c'è qualcuno che i panettoni d'estate li fa ormai da vent'anni. Stiamo parlando di Losion, pasticceria veneta. «È una novità dal punto di vista culinario, anche se saranno vent'anni che noi facciamo panettoni fuori stagione - ha sottolineato Dario Loison - Li facciamo principalmente per i mercati esteri. Prima ero da solo poi, anche grazie a Davide Paolini il gastronauta, c'è stato un grosso impulso».

Certo, il mercato è ancora tutto da sviluppare. «Alcuni Paesi latini, come Brasile e Perù, hanno già il panettone tutto l'anno, anche se con confenzioni e nomi diversi in base alla stagione - ha proseguito Loison - Qui i volumi sono invece ancora principalmente legati al Natale, ma c'è già gente che cerca il panettone tutto l'anno e ora li vende anche la distribuzione organizzata. Visto il calo della pasticceria estiva, si tratta di una proposta sicuramente utile e interessante. E per gli amanti del prodotto, ci sarà sempre disponibilità. Io ne taglierò uno anche domani in vacanza».

Dario Loison

Più marketing che mercato

Dall'altra parte della Penisola, a Minori, in Costiera Amalfitana, anche Sal De Riso (presidente di Ampi, l'Accademia maestri pasticceri italiani) produce panettone tutto l'anno. «Ne abbiamo sempre tre o quattro gusti - conferma il pasticcere - C'è quello con il Limone di Amalfi, che è il nostro ingrediente simbolo, ma anche quello ai frutti di bosco. Il tradizionale milanese non manca mai».

Per De Riso non si tratta però di un prodotto, almeno per ora, con un grande mercato fuori stagione, ma più di un'occasione per valorizzarlo in ottica natalizia. «È più un regalo che facciamo ai turisti o in generale al mercato estero - spiega - Ieri abbiamo offerto una fetta a una tavolata che ha apprezzato e sicuramente lo comprerà per le feste. Per me però la magia del Natale deve restare a dicembre».

Questo non vieta però di dare a panettone e pandoro altre forme o di celebrarli nei mesi più caldi. «Sono stato tra i primi a fare i tronchetti, i Pan De Riso, fatti con la pasta di panettoni e colombe, ma con una forma diversa - conclude - O il Pandolce alle mandorle con pezzetti di albicocca, fatto con la pasta del pandoro e la glassa della colomba. Tutto questo per farli conoscere e assaggiare. E per lo stesso motivo il 30 agosto tornerà la Notte del panettone in riva al mare, a Minori, con gli hotel che a colazione serviranno i nostri panettoni e gli stabilimenti balneari che ne offriranno una fetta a turisti e bagnanti».

Sal De Riso