Il laboratorio: il motore pulsante della pasticceria. Servono cura e investimento

Il laboratorio è il cuore dell’impresa “pasticceria”. Mai come oggi il buon senso ci dice che bisogna cercare di averlo il più possibile accogliente ed efficiente, al passo con i tempi, in ottimo stato e al massimo livello igienico-sanitario, attrezzato con una serie di macchine tecnologicamente avanzate e innovative per sostenere tutto il processo produttivo al meglio. Per quanto riguarda l’aggiornamento dei macchinari, oggi ci sono una serie di incentivi importanti che aiutano economicamente, come il credito d’imposta, il Credito al Sud per chi si trova nel Meridione e, in particolare, Impresa 4.0, che permette di installare macchine moderne e computerizzate, collegate tra loro in rete Lan, che perfezionano e velocizzano di molto il lavoro.

Il laboratorio è fondamentale per la pasticceria: bisogna averlo il più possibile efficiente

Investire nell'ottimizzazione del laboratorio: come sfruttare gli incentivi statali

Un buon commercialista o un’agenzia specializzata in queste consulenze possono aiutare molto a progettare il percorso per l’ottimizzazione del laboratorio, preparare un business plan e utilizzare al meglio questi incentivi. Da non dimenticare che lo Stato finanzia anche la formazione che accompagna l’utilizzo dei macchinari avanzati per i dipendenti che dovranno usarli. Una ristrutturazione completa è comunque una spesa importante, e se si deve dare un occhio ai conti, si può procedere a step, partendo dalle macchine il cui funzionamento è essenziale in un moderno laboratorio, come per esempio la sfogliatrice e i cuocicrema.

Questi oggi sono molto veloci e versatili, con cui si possono fare moltissime cose in breve tempo grazie a un sistema a vapore per scaldare e uno ad acqua per raffreddare; nel mio caso, grazie all’installazione di chiller, l’acqua non viene sprecata ma riciclata in un circuito chiuso.

È molto importante, una volta aggiornata la struttura al cuore della produzione, non dimenticare come una buona manutenzione, nel tempo, sia fondamentale: ridipingere pareti e soffitto e ripassare la resina dei pavimenti, per esempio, sono azioni che garantiscono lunga vita all’efficienza del laboratorio. Bisogna tenere presente che se si procede con una ristrutturazione completa del laboratorio, si dovrà mettere in conto la chiusura dello stesso 1-2 mesi, naturalmente nel periodo di minor lavoro.