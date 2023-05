“Nord e Sud, partecipazioni, interessi e differenze”

A proposito, ancora una volta, di formazione e di giovani, la nostra Confederazione vuole porre una particolare attenzione alla partecipazione. Ed in particolar modo alle differenze tra Nord e Sud anche nel campo della pasticceria. Ci spieghiamo meglio: se si organizzano corsi indirizzati alle nuove leve e all’approfondimento di alcune tecniche specifiche, notiamo che, troppo spesso, al Sud la richiesta di partecipazione è realmente più importante.

I giovani che chiedono di formarsi sembrano essere già predisposti, paradossalmente, alle nuove tecnologie applicate e alla volontà di apprendere. Non che ciò non avvenga, pure, nelle tantissime città del Nord dove si organizzano i corsi. Non è neppure il caso di generalizzare oppure invocare differenze: non è il luogo opportuno né il nostro obiettivo. Ma il numero ridotto di partecipanti è assodato.

Conpait sottolinea una differenza nella partecipazione ai corsi di formazione da parte dei giovani nelle varie aree d'Italia

Se la mancanza di pasticceri giovani si avverte sempre più, occorre trovare una soluzione

Conpait semplicemente vuole porre una riflessione più ampia, rispetto a una differenza di partecipazione che, sebbene non così evidente ai non addetti ai lavori, c’è. Ed esiste. Perché avviene ciò? Cosa si può fare per invertire la tendenza o, quantomeno, uniformare interessi, passioni e partecipazioni? I pasticceri, tutti, sono impegnati d’altronde sotto un solo e unico comune denominatore: la qualità dei nostri dolci e la proposta nelle vetrine. Ognuno di noi, con le proprie peculiarità e “cavalli di battaglia”, riesce poi a coinvolgere il cliente nel momento dell’esposizione del prodotto e nella vendita. La formazione e le identità, Sud o Nord che sia, sono uguali. Identiche. Potrebbe essere una possibile soluzione quella di indicare una sede unica in Italia per tutti? Probabilmente no.

Anche perché il coinvolgimento dei territori, le realtà locali e le singole lavorazioni sono alle base del successo della pasticceria. Se, però, il problema persiste e la mancanza di pasticceri giovani si avverte sempre più, occorre necessariamente - e obbligatoriamente - trovare una soluzione comune. Per tutti. Abbiamo indicato, nel numero precedente, il maggiore coinvolgimento per gli istituti alberghieri. E sull’indirizzo formativo che da lì deve partire. Non basta, è evidente. Ma un segnale di smossa va dato. E noi, come Conpait, ci sentiamo in dovere di parlarne.